Los pacientes con insuficiencia cardíaca mejoran con un dieta rica en omega-3

Una dieta rica en ácido omega-3 vegetal se asocia con una mejor evolución en los pacientes con insuficiencia cardíaca, según un estudio hecho por el Hospital Germans Trias i Pujol y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM-Hospital del Mar).

La investigación, que publica la revista 'Journal of the American College of Cardiology', revela que las personas que tienen niveles bajos de ácido omega-3 y sufren esta patología tienen casi un 40 % más riesgo de morir o ingresar en el hospital que las que tienen niveles más altos.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han analizado las muestras de sangre de 905 pacientes con insuficiencia cardíaca, seguidos durante 3 años, y así han visto que tener niveles más altos de grasa omega-3 de procedencia vegetal reduce el riesgo de morir y de tener que ingresar en el hospital en personas con insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, que puede tener causas muy diversas, empeora de forma gradual y, aunque no se puede curar totalmente, puede controlarse a través de pautas farmacológicas y estilo de vida.

En este sentido, los efectos beneficiosos en el corazón de los omega-3 son conocidos, pero la gran mayoría de estudios se han centrado en los omega-3 que provienen del pescado azul.

En este caso, los investigadores de ambos centros catalanes han investigado una variante que proviene de alimentos vegetales, como por ejemplo las nueces.

Para Antoni Bayés-Genís, director clínico del Instituto del Corazón del Germans Trias y coinvestigador principal del estudio, la relevancia de este hallazgo "es que aporta evidencia sobre un factor modificable de estilo de vida, el dietético, que se relaciona con una menor mortalidad y necesidad de ingreso hospitalario en contexto de insuficiencia cardíaca".

"Este es un primer paso para dar a los cardiólogos una nueva estrategia, segura, barata, y accesible, que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca", ha añadido Bayés-Genís.

Por su parte, el investigador del IMIM-Hospital del Mar y también coinvestigador principal del estudio, Aleix Sala, ha señalado que "poder mirar los niveles en sangre nos ayuda a saber con exactitud el consumo de grasas durante las semanas antes de obtener la muestra de sangre y permite identificar mejor quién tendría mayor beneficio de seguir una dieta suplementada con estos omega-3, en cuyo caso no deberíamos ir a tratar a toda la población, sino al 25 % de la población con los niveles más bajos".