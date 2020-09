Los pacientes con diabetes formados reducen el coste sanitario y aumentan su calidad de vida

Las personas con diabetes formadas en su patología mejoran su calidad de vida y evitan gran parte del coste sanitario de la diabetes, derivado de hospitalizaciones, ingresos en urgencias y absentismo laboral, según un análisis de la Federación Española de Diabetes (FEDE).

De hecho, el trabajo ha mostrado que esto podría suponer hasta 500 euros al año por persona, en los casos de obesidad y diabetes no controlada, lo que equivaldría a 437 millones de euros anuales. Por ese motivo, la entidad ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la labor educativa que realizan las asociaciones, que complementa la que realizan los profesionales sanitarios y que se ha visto comprometida durante la pandemia.

En cualquier caso, la federación defiende que la formación que se recibe, por parte de las administraciones públicas, aún no llega a todos los pacientes y sus familiares. La campaña 'EnRédate con las asociaciones, enRédate con los pacientes' incluye acciones en redes sociales, formación y debates, y trata de implicar a toda la sociedad, incluidos los pacientes y sus familias, los profesionales sanitarios y la administración.

El objetivo de esta campaña es reforzar el valor de las asociaciones de pacientes en el sistema sanitario y en la calidad de vida de las personas con diabetes, más de 5 millones en España. "La diabetes tiene un peso elevado en la factura sanitaria: 17.630 millones de euros de costes indirectos y 5.447 millones de costes directos, y gran parte se deben a hospitalizaciones, urgencias y visitas al especialista por un mal control de la glucosa, que no sólo suponen una cifra insostenible sino también un riesgo añadido para los pacientes en la situación actual", ha dicho el presidente en funciones de FEDE, Aureliano Ruiz Salmón.

Frente a esta situación, FEDE defiende en su campaña la importancia de la labor educativa que desempeñan las asociaciones para concienciar a los pacientes con diabetes sobre el cumplimiento de la medicación y el seguimiento de hábitos de vida saludables y, con ello, reducir posibles ingresos hospitalarios y eventos clínicos adversos, así como el absentismo laboral.

En este sentido, según un reciente estudio publicado en la revista Journal of Patient Experience, en aquellos escenarios donde no es posible llevar a cabo una adecuada formación de los pacientes con diabetes, sólo un 15 por ciento mantiene una alta adherencia al tratamiento. No cumplir con la medicación prescrita puede provocar un control inadecuado de la glucosa en sangre, el desarrollo acelerado de complicaciones e incluso el aumento de la mortalidad.

MEJORA LA CONFIANZA EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Otro de los pilares de la campaña 'EnRédate con las asociaciones, enRédate con los pacientes' es destacar el impacto de la educación diabetológica en la relación de los pacientes con los profesionales sanitarios.

Por medio de la formación y las actividades grupales las asociaciones trasladan a los pacientes la importancia de seguir las recomendaciones de sus profesionales de referencia, cumplir con las revisiones y citas pautadas para controlar la evolución de la enfermedad, aunque sea de manera telemática, y no dejarse llevar por la desinformación en las redes sociales.

Desde FEDE han recordado la importancia de comenzar a formar e informar a los pacientes lo antes posible, desde el momento del diagnóstico. Una misión que las asociaciones de pacientes realizan también con niños y adolescentes con diabetes tipo 1, tanto en su día a día como en acciones puntuales, como los campamentos de verano.

"A los adolescentes les suele costar bastante asimilar los nuevos hábitos que implica su diagnóstico de diabetes, sobre todo la inyección de insulina, ya que a menudo se sienten avergonzados o sienten que van a ser ridiculizados por sus compañeros. En las asociaciones y federaciones de pacientes les ayudamos a quitarse esos miedos. Les abrimos las puertas a una comunidad donde compartir experiencia y aprender de los demás", ha dicho el representante del Grupo de Jóvenes de FEDE, Andrés Villegas.

Para lograr el mayor apoyo social posible la campaña de FEDE contará con la colaboración de una serie de embajadores concienciados con la divulgación de información sobre diabetes. Influencers con perfil sanitario y pacientes, junto con expertos en diabetes y hábitos de vida saludables que apoyarán la promoción de la campaña y las diferentes acciones puestas en marcha en las redes sociales, incidiendo en la importancia de la divulgación de la información sobre diabetes a toda la población.

"Queremos contar con todos, pacientes y familias, pero también cualquier persona involucrada con la prevención de enfermedades y la calidad de vida de los pacientes. Entre todos podemos ayudar a expandir el valor de las asociaciones y ser tenidos en cuenta en las decisiones sanitarias", ha zanjado el presidente en funciones de FEDE.