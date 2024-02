Los pacientes anticoagulados no deben suspender por sistema su medicación antes de una extracción o un implante dental

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) advierte de que el riesgo de hemorragia al que se enfrentan estos pacientes cuando se exponen a una cirugía bucal hace necesario un mayor control de los procedimientos, aunque, según la evidencia científica, y en contra de la creencia generalizada, las personas anticoaguladas no deben suspender por sistema su medicación antes de una extracción o un implante dental.

"Es muy importante no suspender la medicación anticoagulante por decisión propia antes de una cirugía bucal. La evidencia nos muestra que, si bien hay riesgo de sangrado, se trata de una complicación que es controlable y tiene solución. Sin embargo, se ha visto que en aquellos pacientes que cesan la medicación el riesgo de trombos aumenta y la complicación de este evento es peor, pudiendo causar incluso la muerte", asegura Abel García, catedrático de la Universidad de Santiago y jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del Complejo Hospitalario Universitario de la ciudad compostelana.

García, que ha dirigido la Guía de Práctica Clínica Cirugía bucal en pacientes con trastornos de la coagulación, editada por la SECIB y publicada recientemente en 'Guía Salud', explica que los protocolos para el manejo de este tipo de pacientes en cirugía bucal han variado a lo largo de los últimos años, sobre todo tras la aparición de los nuevos anticoagulantes orales directos (ACODs) y que "la valoración del riesgo de sangrado sigue siendo un tema controvertido para pacientes, dentistas y médicos de familia".

Así, aconsejan a los pacientes que continuen con su tratamiento anticoagulante "a menos que el dentista se le diga lo contrario y, además, deben ser muy rigurosos con su limpieza bucodental para mitigar el efecto del sangrado, porque una buena higiene oral antes de cualquier procedimiento quirúrgico disminuye la inflamación y el riesgo de sangrado", añade el director de la Guía.

En general, no es estrictamente necesario que las personas anticoaguladas tengan que consultar con su médico de familia o su hematólogo antes de ir al dentista, pero el doctor Abel García advierte que "es común que el odontólogo quiera hacer una interconsulta para tener un informe de la situación actualizada del paciente, sobre todo si este no va habitualmente, o hace mucho que no acude, a las revisiones".