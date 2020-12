Los otros rostros de la pandemia: 170 días esperando una operación

Cuando Ana salió hace 204 días de su consulta, no se imaginaba que la llamada para ser operada se demoraría tanto. “Me dijeron que ya me llamarían pero si antes era complicado, ahora con el coronavirus lo es todavía más”, cuenta a COPE. Mientras, espera como puede. “Si hago un movimiento brusco el quiste puede reventarse y adherirse a otros órganos. El médico me ha prohibido hacer muchas cosas”, justifica.

Tampoco se esperaba esta situación Juan Pedro. Él hace 65 días que tendría que estar ya operado. “Me dicen que voy a ingresar el 7 de octubre y me llaman el día antes por la tarde y me dicen que no ingrese”, explica a COPE. Lleva esperando su operación desde hace justo un año, diciembre de 2019. Un año con dolencias constantes. “Cada diez días o así, sufro un cólico nefrítico que me imposibilita hacer vida normal” y que además, le obliga a acudir repetidas veces a urgencias. “Con la situación que hay, una de las veces me metieron en un box con más gente y una de las personas que estaba allí, falleció en ese momento”, narra.

Son los rostros de las listas de espera quirúrgicas de nuestro país que durante el primer semestre del año han aumentado su tiempo en 55 días. Esto supone un incremento del 47% con respecto al año pasado. Ahora, un paciente -de media- tarda 170 días en entrar a quirófano. “Si me hubieran operado en abril o en mayo, yo ya podría haber estado operado hace meses. Ya podría estar haciendo algo productivo y no siendo una carga”, lamenta Juan Pedro.

“Si me hubieran operado en abril o en mayo, yo ya podría haber estado operado hace meses. Ya podría estar haciendo algo productivo y no siendo una carga”, manifiesta Juan Pedro a COPE

Hasta el 30 junio, 691.508 pacientes estaban esperando la llamada del hospital. “Me dicen que me atenderán cuando mejore la situación, pero como no mejora la situación, toca esperar”, cuenta Elena a COPE. Ella se tiene que someter a otra operación de reparación tras superar su cáncer de mama. Ya lleva 4. “Estoy en lista de espera desde el 5 mayo y el otro día llamé a la cirujana y me dijo que están retrasando las cirugías por el coronavirus”, explica Elena. “Mi vida normal la hago, pero claro, las secuelas están ahí. Es muy difícil”.

Los retrasos por la prioridad a la emergencia sanitaria dilatan hasta tal punto las esperas que los pacientes que que aguardan una intervención más de seis meses han crecido en un 18%. Ya son 3 de cada 10. “Firmé los papeles de la operación el 4 de junio y supuestamente el anestesista me llamaría de forma inminente”. Es la historia de Borja de 21 años.

Tras meses de espera, en junio pensó que por fin había llegado el momento, pero no pudo ser.“Llamo al hospital y me dicen que no estoy traspapelado. Que tenga calma”, cuenta a COPE. El joven se mantiene a la espera de la operación mientras el frío le genera cada vez más infecciones en su nariz. De hecho, por especialidades, la que más se ha restrasado es Otorrinolaringología con 66 días de espera más que el año pasado. La demora ahora se sitúa en 174 días de media.

Le sigue Traumatología con 64 días de aumento y una espera media de 190 días. Aún así,las que mayor demora acumulada tienen son Cirugía Plástica, con más de un año y Neurocirugía con 211 días.