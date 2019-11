El 18% de los niños y niñas atendidos por Cruz Roja indica no tener juguetes y el 12% ni libros ni cuentos

El 18% de los niños y niñas atendidos por Cruz Roja Española asegura que no tiene juguetes, el 12%, ni libros ni cuentos, y un 46% dice que no tiene videoconsola, según recoge el Boletín número 13 sobre la Vulnerabilidad Social de la ONG, que estudia la situación de la infancia atendida, con datos de 2017.

Cruz Roja Española atiende anualmente a más de 326.000 niños, niñas y adolescentes que reciben el apoyo de la organización en el ámbito educativo, social y de ocio desde programas específicos de infancia y de familias en dificultad social.

La ONG precisa que en España, en general, se puede decir que existe "una infancia saludable, formada y relativamente protegida", aunque reconoce que coexisten "importantes retos" como "la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, los hábitos de vida no saludables o la falta de protección".

Además, Cruz Roja indica que en los últimos años, el impacto de la crisis socioeconómica ha configurado "un contexto de precarización y desigualdad social creciente". Según los datos del informe 'El Estado de la Pobreza. España 2019' de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) de la que Cruz Roja Española forma parte, el 26,1% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) en 2018 y esa tasa se eleva hasta el 26,8% en hogares con niños y niñas.

Según precisa la ONG, "ser un menor pobre es muy distinto de no serlo". "El 24,8% vive en hogares en los cuales se han producido uno o más retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler del hogar; el 21% en hogares que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; el 27,1% vive en hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes y el 21,6% de la población infantil vive en hogares que no pueden permitirse tener un ordenador", señala.

Las cifras de estos cinco indicadores quintuplican, según añade la ONG, las que se registran entre la población menor que no es pobre.