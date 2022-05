Los niños gallegos duermen mejor que los catalanes: "Hemos homogeneizado los horarios"

Desde que ha llegado el cambio de hora con la primavera, un equipo de investigadores de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) ha estudiado por qué los niños gallegos duermen mejor que los catalanes. Al parecer, ahora mismo en Cataluña anochece 45 minutos antes que en Galicia. Y puede parecer inverosímil, pero resulta que la luz natural tiene mucha más relevancia de la que creemos en nuestros ciclos de sueño. La investigación ha tomado como punto de partida una tesis doctoral realizada previamente por la profesora Àurea Cartanyà, en la que estudió el uso de las pantallas digitales sobre la salud infantil.

Por este motivo quisieron investigar cómo era el sueño dependiendo de la Comunidad Autónoma a la que se pertenece. El punto de partida de la investigación fue saber si los niños catalanes y gallegos tienen una rutina diaria similar, ¿Cómo es posible que uno tenga mejor sueño que le otro? Al parecer, el hecho de que la noche llegue una hora antes a Cataluña hace que el niño gallego tenga ese tiempo como "ventaja" para adaptar sus ritmos circadianos (los cambios físicos y mentales que duran las 24 horas del día), a las horas que dura la luz del día.

TE PUEDE INTERESAR: Peor crecimiento, comportamiento o aprendizaje: Cómo saber si tu hijo duerme las horas suficientes

Realizar una vida más tarde

Por lo tanto, los investigadores llegaron a la conclusión de que unos niños hacen una vida más tarde que los otros. Todo esto se debe a la posición del sol. "No decimos que duerman bien, pero sí mejor. Si un niño gallego y otro catalán (o que viva más al este) hacen las actividades diarias en los mismos horarios, debido a la posición del sol, el catalán empieza su jornada más tarde de lo que debería hacer", explica a Cope.es Juan Carlos Martín, Doctor del área de bioestadística de la Universidad Internacional de Cataluña. Los gallegos, al estar más al oeste, su horario con respecto al sol se parece más al que deberían hacer.

Los científicos decidieron tomar las muestras del apartado de salud infantil en la Encuesta Nacional de Salud de España del año 2017. En ellas encontraron que la edad, el sexo, el nivel educativo ni la clase social de los padres eran factores que afectasen al descanso de los menores. El simple hecho de realizar una vida más tarde que otros es lo único que afecta. Es decir, los niños catalanes empiezan antes su día, así que deberán terminarlo también previamente que los gallegos. Además, las horas de sueño influyen en el desarrollo de la obesidad. Ya hay estudios que han demostrado que dormir menos horas de las recomendadas implica una mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad.

TE PUEDE INTERESAR: El sueño de los bebés: Por qué es a intervalos y qué puede provocar

"Deberíamos realizar nuestras actividades diarias durante las horas de sol"

"Como los niños se encuentran en una edad de desarrollo, deben dormir las suficientes horas y tener un buen descanso. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Lo que hemos visto en nuestro estudio, con los datos obtenidos, ha sido que esta diferencia en el sueño entre los niños gallegos y catalanes existe", comenta el investigador. A pesar de que el estudio no se ha centrado en el resto de Comunidades Autónomas, Martín afirma que "cuanto más al este se encuentren las personas, peor dormirán, porque amaneciendo antes, empezamos más tarde el día. Escogimos Galicia y Cataluña porque eran las regiones españolas más opuestas en cuanto a su posición respecto al sol". Por otro lado, los territorios que se encuentren en posiciones más intermedias, el efecto no será tan notable.

TE PUEDE INTERESAR: Los niños con mayor calidad de sueño tienen un mejor rendimiento académico

El doctor confirma que el horario de verano sería el más adecuado a la hora de dormir bien, no solo para los niños, si no también para el resto de la sociedad. "En el horario de verano amanece y anochece una hora más tarde, mientras que en el de invierno anochece una hora antes y estamos despiertos cuando no es de día". Por lo tanto, Juan Carlos Martín reafirma que, en la medida de lo posible, lo más indicado sería realizar toda nuestra actividad diaria (trabajar, ir al colegio, hacer deporte, etc.) durante las horas de sol, así como que las horas nocturnas se dejen para descansar. Además, Martín recalca que es importante concienciar a la población en que tengamos en cuenta que debemos ajustar nuestros horarios con la luz del sol.