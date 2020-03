Los muertos en la residencia Santísima Virgen de Madrid superan los 25 y los empleados "no dan abasto"

Los ancianos fallecidos en la residencia Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid superaba ya este jueves los 25 fallecimientos, gran parte de ellos con síntomas de coronavirus, ha indicado a Europa Press fuentes cercanas al centro.

Ante esta situación los trabajadores han reconocido hoy que "ya no dan abasto" porque muchos empleados se han ido o han cogido la baja por posible contagio. "Aquí cada día vamos a peor. Traen a chicas nuevas que vienen y no sabemos si es nada. Hay bastantes de cuarentena. Estamos por los suelos porque no damos abasto", ha reconocido a los medios una empleada a la salida de su puesto de trabajo.

También ha señalado que les da mucha pena ver "cada uno que cae" porque les han cogido "mucho cariño" a los residentes. "Además, las personas son dependientes se están volviendo casi locas porque no pueden salir. Están aisladas. Cada una lo llevan como pueden. Todos estamos esperando a que termine todo lo antes posible para volver a la vida normal", ha relatado.

Este geriátrico, situado en el número 11 de la calle Condes del Vall y en el que viven 130 ancianos, fue desinfectado el lunes por miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ahora, el centro pide a las autoridades regionales y nacionales que ayuden a la medicalización urgente de la residencia para dar una mejor atención a los pacientes contagiados.

De hecho, además de pacientes hay bastantes trabajadores afectados, por lo que han hecho nuevas contrataciones aunque no han podido cubrir todas las suplencias por la escasez de personal derivado de esta situación. "Estamos consternados por todo lo que está ocurriendo", aseguran desde la residencia.