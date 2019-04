El 75% de los motoristas señala la existencia de "trampas" en la calzada como la principal causa de accidentes

Solo el 46% afirma cumplir siempre la normativa en carretera

El 75% de los motoristas españoles señalan la existencia de "trampas" en la calzada como la principal causa de accidentes de conductores de motocicletas y ciclomotores, entre las que se encuentran las marcas de pintura resbaladizas, las tapas de alcantarillado o los baches.

Así lo pone de manifiesto la 'Radiografía del motorista en España', estudio elaborado por Midas en colaboración con la DGT y Fundación PONS, y que se ha presentado este jueves en 'Vive la Moto', el salón de la industria de la moto que se celebra desde este jueves 4 de abril hasta el domingo día 7 en Barcelona.

Según el informe, que recoge el testimonio de más de 600 motoristas, no solo un mal estado de las vías influye en la seguridad de los motoristas, ya que más de un 70% también señala como amenazas reales la existencia de ángulos muertos en los que los conductores no ven a los usuarios de moto, la existencia de guardarraíles en carreteras y autopistas, o el hecho de no mantener las distancias de seguridad. Otros de los peligros que destacan los moteros españoles son la costumbre de adelantar por la derecha o la mala equipación, es decir, usar cascos de baja calidad o ir sin protecciones.

En este sentido, un 65% de los motoristas españoles afirma no sentirse respetados por los automovilistas mientras conducen. De hecho, tres de cada diez se consideran más sensatos que el resto de conductores a la hora de circular en carretera. Sin embargo, el colectivo motero también hace autocrítica y otro 30% se considera menos prudente que otros conductores. En concreto, hasta un 86% de los motoristas reconoce que en ocasiones pecan de imprudentes a la hora de circular entre los coches en zonas urbanas.

Son los más jóvenes, así como los conductores de vehículos de pequeña cilindrada, los que tienen una opinión más negativa de sí mismos y piensan que los motociclistas son menos prudentes que los automovilistas. Por el contrario, quienes conducen motos de más de 500cc consideran en mayor medida que los motoristas son más prudentes que el resto de conductores.

Respecto a la peligrosidad de las motos, más de la mitad de los conductores (un 56%) considera que es más peligroso conducir en ciudad que en carretera. Sin embargo, los motoristas de vehículos de más de 500cc consideran que el peligro está en la ciudad. El estudio revela que son las mujeres y los conductores de ciclomotores los que tienen más miedo a la carretera.

Según destaca el director general de Midas España, Ramón Rueda, "es necesario poner el foco en el diseño urbano y en el estado de las vías para reducir los índices de siniestralidad de las dos ruedas, pero también continuar con la labor de concienciación de todos los conductores con el fin de mejorar la seguridad de los motoristas españoles y fomentar la convivencia en las vías".

Otro de los datos que aporta el estudio es que un 68% de los encuestados afirma hacer revisar su moto según las indicaciones recomendadas por el fabricante, dato que se suma a un 15% que dice practicarlo con mayor frecuencia de la indicada por la marca. Otro 15% indica realizarla con menor frecuencia o nunca, y son los conductores de ciclomotor los que pasan más por alto este factor.

RESPETO DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

El estudio también recoge datos sobre el respeto a las normas de circulación por parte de los motoristas españoles. Así, destaca que un 95% de los conductores de moto lleva puesto siempre el casco en trayectos cortos por ciudad.

En cuanto al respeto a las señales de circulación, un 63% afirma respetarlas siempre, un 30% lo hace casi siempre y solo un 7% confiesa no respetarlas.

Con respecto a los límites de velocidad, menos de la mitad (46%) se ciñe siempre a la normativa en carretera o casi siempre (42%). En ciudad, un 36% respeta los límites siempre y un 43% casi siempre. El resto de los conductores admiten respetarlos en ocasiones, casi nunca o nunca.

PERFIL DEL MOTORISTA ESPAÑOL

Por otro lado, el informe revela cuál es el perfil del motorista en España. Así, dos de cada tres son varones y la edad media del motorista es 42 años, mientras que un 55% de los motoristas en España son mayores de 40.

La mitad de ellos conduce una motocicleta, seguidos de los conductores de scooter (37%), ciclomotores (11%) y otros vehículos de dos ruedas (2%), y la mayoría posee una moto de entre 51 y 125cc.

Recorren un promedio de 140 kilómetros a la semana y los que mayor distancia recorren son los conductores de motocicleta. Un 60% de los motoristas recorren la mayor parte de sus trayectos por ciudad, un 24% combinan ciudad y carretera, y un 18% lo hace mayoritariamente por carretera.

Del estudio se extrae también que el conductor español viaja en moto por placer, ya que un 60% afirma hacerlo porque disfrutan, especialmente en el caso de los que conducen vehículos de gran cilindrada (más de 500 cc). Un 38% afirma viajar en moto porque les resulta práctico. En cuanto al uso de la moto, tres de cada cuatro motoristas la utilizan para desplazarse al trabajo y casi nueve de cada diez por motivos de ocio y particulares. Además, el 92% de los moteros considera que la facilidad de aparcamiento es la ventaja más importante para usar la moto.

Andalucía y Cataluña, con un 23% y un 21% respectivamente, son las comunidades con un mayor parque motociclista, seguidas de la Comunidad Valenciana (12%) y Madrid (9%).