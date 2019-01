Los Mossos revisarán la actuación del agente que llamó "idiota" a un manifestante el 21D

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha indicado este martes que quien se encargará de revisar la actuación del agente de los Mossos d'Esquadra que llamó "idiota" a un manifestante el 21D será la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo, como se hace siempre en intervenciones públicas.

En rueda de prensa este martes en la comisaría de los Mossos de plaza Espanya de Barcelona, Buch ha aclarado que es el cuerpo de policía y no el conseller de Interior quien se encarga de revisar todas las actuaciones y valorar si se adecuan a los protocolos policiales o no: "Los políticos no sancionamos a los trabajadores sin motivo".

Fuentes de la Conselleria han explicado que los Mossos revisan todas las acciones policiales en público, y ha subrayado que es un trabajo rutinario del cuerpo y no es competencia del conseller.

Al revisar las actuaciones, si se detecta un caso de mala praxis, el cuerpo de Mossos decide si abrir o no diligencias contra los agentes involucrados, algo que todavía no ha sucedido en este caso.

La Conselleria ha insistido en que no hay abierta una investigación sobre el agente antidisturbios que el 21D le dijo a un manifestante: "La república no existe, idiota", y que fue grabado en un vídeo que se hizo viral.