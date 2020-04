Los Mossos recomendaron a personas sin techo no dormir solos y les mostraron una foto del sospechoso

Arrels cree que tras la detención mejorará la relación entre policía y sin techo

La Fundació Arrels, que trabaja con personas sin hogar en Barcelona, ha destacado una buena colaboración con los Mossos d'Esquadra tras la detención de un presunto asesino de tres indigentes, y ha explicado que la policía catalana recomendó a los sin techo que no durmieran solos y les mostró una foto del sospechoso.

"Nos consta, porque nos lo han dicho las mismas personas que viven en la calle, que la policía les preguntó y les enseñó en su momento fotografías" del presunto asesino, ha explicado este martes la responsable del equipo jurídico de Arrels, Bea Fernández, en una entrevista a Europa Press, después de que la policía catalana haya detenido a una persona relacionada con al menos tres crímenes a personas sin hogar.

También ha destacado que los Mossos estaban muy comprometidos en poder encontrar al autor, y pidieron a Arrels que difundiera la petición a las personas sin hogar usuarias de su fundación que procuraran no estar solas, si no dormir rodeadas de gente: "No era, evidentemente, ninguna obligación, pero si una recomendación. Que trataran de no aislarse y quedarse en espacios abiertos".

En este sentido, la asesora jurídica de Arrels cree que la investigación se ha llevado a cabo con mucha confidencialidad para no crear "según qué alarma" que fuera contraproducente y ayudara a que el presunto delincuente se escondiera y fuera más difícil encontrarlo.

"Por nuestra parte, la colaboración con Mossos ha sido muy buena, con la Guardia Urbana también, una coordinación con unos y otros que creemos que no debe ser solo para ahora, si no constante", relata Fernández.

Y también cree que la relación entre el colectivo de personas sin hogar y la policía, mejorará: "Pensamos que será más fácil poder atender otras situaciones de violencia o de vulneración de derechos de estas personas, que muchas veces ven a las fuerzas de seguridad más como un enemigo que no como una ayuda".

Arrels ha detallado que desde el primer momento en que saltó la alarma y llamaron a la policía, los Mossos se pusieron en contacto con ellos para colaborar en la investigación, además de difundir mensajes a las personas sin techo para transmitirles seguridad.

Y también indica que la policía se puso en contacto con Arrels no tanto para explicarles lo que estaban investigando, porque estaba llevado con confidencialidad, pero sí para confirmarles que estaban investigando y por si los podían orientar y dar información sobre si los muertos tenían algún vinculo y se podía establecer una relación entre ellos, relata Fernández.

LAS PERSONAS SIN HOGAR, VÍCTIMAS Y NO DELINCUENTES

Fernández también cree que se tiene que aprovechar lo sucedido para trabajar para crear conciencia, y hacer que las personas que están en la calle no sean observadas como potenciales riesgos o delincuentes, si no "potenciales víctimas y víctimas reales de situaciones de agresión y violencia".

Preguntada sobre las multas que al principio del confinamiento remarcaron desde Arrels que se estaban imponiendo a las personas sin hogar por romper el confinamiento cuando no tenían casa, Fernández ha asegurado que la situación ha mejorado: "En un primer momento todos íbamos desorientados".

En este sentido ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona reaccionó creando un protocolo para abordar esta cuestión: "A fecha de hoy, no se ha seguido con el procedimiento sancionador. Pensamos que ha sido necesario hacer un grito de alarma y que, una vez hecho, la policía y el Ayuntamiento ha respondido correctamente".