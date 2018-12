Los miedos de Irene Rosales al participar en Gran Hermano Dúo

MADRID, 23 (CHANCE)

Irene Rosales y Kiko Rivera se han convertido en los primeros concursantes oficiales de Gran Hermano Dúo. La pareja está encantada a la par que un poco nerviosa y en especial la mujer del dj.

Irene Rosales ha confirmado de primera mano a las cámaras de Viva la Vida de Emma García, el porqué está muy nerviosa: "Estoy muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a tener las cámaras 24 horas". Y añadía Rosales: "Me da miedo todo".

Entre sus miedos se encuentran dos principalmente también por no saber que problemas le acarreará en un futuro: "No sé cómo me va repercutir fuera" y el otro gran miedo de la nuera de Isabel Pantoja es el hecho de no poder estar durante un tiempo al lado de sus hijas.

Sin embargo, este miedo de dejar a sus hijas no tiene nada que ver con el dejarlas en sí porque sabe que tiene mucha gente fuera y que las van a cuidar muy bien. Entre esas personas se encuentran su madre y como no, su suegra la gran tonadillera Isabel Pantoja, que se quedará con sus nietas al igual que lo ha hecho con su nieto Alberto mientras su hija Isa Pantoja participaba en el mismo reality aunque sin pareja, Gran Hermano Vip.

Irene también ha confesado estos días como se ha sentido al conocer la noticia y ver lo que le espera al entrar en un reality donde va a estar con su chico y expuestos las 24 horas del día: "Me temblaban hasta la pestañas pero me he sentido muy bien y muy a gusto".

La joven no tiene ninguna duda en entrar en el concurso donde compartirá las 24 horas con su marido Kiko Rivera, algo que no es nada fácil para nadie como hacía ver el afamado Dj: "Cuándo estás en tu casa no estás las 24 horas del día con tu mujer", unas palabras con las que ya han empezado a especular algunos pero que es una realidad en el día a día de cada uno de nosotros. ¿Cómo sería pasar el día con tu pareja o con un amigo las 24 horas del día y sabiendo que estás siendo grabado?

Sin embargo Kiko Rivera está feliz de esta nueva oportunidad del concurso en el que participó en solitario, que abandonó y al que luego casi no acudió a los debates y galas por motivos varios entre los que se encontraba: "Estoy muy emocionado con volver a estar aquí y mira con quién. Vamos a intentarlo".