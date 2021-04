Los menores solo representan entre el 0,8 y el 2,1 % de incidencia de covid

Los pediatras han recopilado la evidencia científica existente relacionada con la covid y los menores de 18 años, que entre otras cosas, constata que estos se contagian con menos frecuencia, ya que la incidencia se sitúa entre el 0,8 y el 2,1 %, además de padecer síntomas más leves.

La "Guía Covid en pediatría: valoración crítica de la evidencia", elaborada por pediatras de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria, aborda todo lo relacionado con el coronavirus en menores y se puede acceder a ella en las web de la Asociación Española de Pediatría (AEP) Y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Así, incluye epidemiología, clínica, pruebas diagnósticas, tratamiento, prevención y también vacunas, información toda ella documentada científicamente, que desarrolla contenidos relacionados con la covid y menores, informan en un comunicado conjunto la AEP y la AEPap.

Para elaborarla, los expertos han revisado los estudios publicados hasta el momento, se ha sintetizado y valorado la calidad de la evidencia y a partir de ella aportan recomendaciones con el fin de que tanto los profesionales como la población cuenten con la información y elementos de juicio para la toma de decisiones.

No obstante, los expertos insisten en que aún hay muchas preguntas para las que la ciencia no tiene una respuesta clara, pero sí la has hay en otros muchos, como que en la población de 0 a 18 años la incidencia de la covid supone entre el 0,8 y 2,1 % de la general.

Además, la carga viral en vías respiratorias altas parece inferior a la del resto de la población y los síntomas de la covid son pérdida de olfato y gusto, vómitos y cefalea, si bien en los pacientes pediátricos atendidos en urgencias el más frecuente es la fiebre.

Insiste en la recomendación de no cerrar colegios y escuelas como medida de prevención y recomienda la vacunación también a menores, con los sueros "disponibles en tiempo y lugar según las recomendaciones y priorización establecidas por las distintas administraciones sanitarias".

Los recién nacidos y hasta los tres meses de vida tienen más riesgo de ingreso, sobre todo si son prematuros o con inmunodeficiencias, según la guía que, además, recomienda para el diagnóstico en los pacientes pediátricos la realización de PCR, mejor que los test rápidos.

Y hasta el momento, según recoge el documento, no hay pruebas de que el SARS-CoV-2 se transmita por leche materna, con lo que recomienda fomentar y mantener la lactancia materna también en los recién nacidos de madres infectadas. EFE