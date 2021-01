Los menores no serán vacunados frente al COVID ¿por qué?

Francisco Álvarez es coordinador del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría y en COPE nos aclara por qué los niños y adolescentes no están incluidos en los grupos de vacunación de ningún país. 'En ninguna de estas tres vacunas están incluidos en los ensayos clínicos. Todavía no han entrado.

La de Pfizer tiene un límite mínimo de 16 años y la de Moderna de 18. Lo que está pasando es que están entrando adolescentes a partir de los 12 años y cuando se tengan sus resultados esa ficha técnica cambiará. No serán vacunados hasta que no entren definitivamente en los ensayos clínicos. Ninguna de las vacunas, incluida la rusa, han hecho ensayos clínicos con niños'.

¿Por qué dejarlos fuera? Hay dos motivos. El primero es que los niños 'no son supertransmisores de la enfermedad. Sí pueden transmitirla pero en realidad son las víctimas porque son los adultos los que los contagian. No es como la gripe donde son ellos los que adquieren la enfermedad primero y luego la transmiten a los adultos. En el caso del coronavirus aparte de que es leve para ellos en la mayoría no son los principales transmisores. Son ellos los que resultan contagiados por los adultos'.

El segundo es que 'salvo que sea una vacuna que se ha hecho específicamente para niños como la del rotavirus cuando es para una enfermedad en la que para los niños no es un problema no son prioritarios para entrar en los ensayos. De hecho, suelen ser los últimos en entrar en ellos. El problema se plantea en personas mayores y los transmisores son adultos jóvenes, de ahí que la vacuna vaya a ellos'.

Sí que nos ha desvelado que alguna comunidad como Asturias ha planteado la administración de la vacuna a niños con una gran discapacidad o con una enfermedad importante respiratoria o neurológica. Pero sería a partir de los 12 años y es una cuestión sobre la que no hay ninguna decisión tomada. Solamente está en estudio.

El colegio, el mejor escudo para la protección frente a la covid

En este punto el doctor hace hincapié en los cambios que han supuesto los niños al pasar de ser señalados como 'supercontagiadores' a considerarse como 'parte de la solución'. 'En esta enfermedad a medida que ha ido pasando el tiempo las cosas han ido cambiando y lo que era blanco se convirtió en negro.

Los colegios nunca deberían cerrarse ni siquiera con los altos datos de contagio que tenemos ahora. Los centros son protectores y tienen menor riesgo de transmitir. Si se quedan en casa contactarán con otros niños en parques, centros comerciales... así ocurrió en septiembre cuando no había empezado el colegio. Se puede cerrar un aula, poner en cuarentena... pero no es lo habitual. El colegio es protector para el coronavirus'.

¿Es posible que el 70% de la población española esté vacunada en verano? Él cree que es algo 'extremadamente optimista'. Lo que sí nos aclara es por qué se vacunan primero los más vulnerables y no los más jóvenes. 'Estas vacunas previenen la enfermedad pero no sabemos si previenen la infección. De ahí a que se haya empezado a vacunar a las personas mayores, sanitarios y grandes dependientes. Si supiéramos que el virus se elimina de la garganta hubiera sido mejor vacunar, por ejemplo, a quienes tienen entre 18 y 45 años'.