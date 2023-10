Los menores migrantes en España, a la cabeza europea en su integración socioeducativa, según un estudio

Casi el 70% de los menores migrantes y refugiados en España asegura que siente un gran apoyo por parte del profesorado

Los niños y niñas migrantes y refugiados en España se sitúan a la cabeza europea en indicadores clave para su integración socioeducativa, como son el sentimiento de pertenencia o el grado de felicidad, según los resultados preliminares del proyecto IMMERSE (Integration Mapping of Refugee and Migrant Children in Europe), liderado por la Universidad Pontificia Comillas.

"En conjunto, España sale bastante bien en la foto. Y, además, es el país en el que los encuestados se sienten más apoyados por amigos y profesores. Esto es muy importante y muy positivo y anima a seguir trabajando en mejorar clima y bienestar escolar", ha declarado la directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, Mercedes Fernández García, en la presentación del informe.

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (IUEM) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) han presentado este jueves los primeros resultados --no definitivos-- del estudio europeo, que analiza el nivel y calidad de la integración socioeducativa de los menores en colegios y otros entornos educativos de sus países de residencia. Se ha entrevistado a más de 24.000 niños y niñas en Europa (7.199 en España), de los que el 60% eran migrantes o solicitantes de asilo.

Los autores del informe han destacado que muchas de las cifras que se refieren a España (nivel de felicidad, integración, dominio del idioma, sentido de pertenencia) están por encima de las que se recaban en los otros cinco países del consorcio europeo (Bélgica, Alemania, Grecia, Italia e Irlanda), que ha llevado a cabo este proyecto, que comenzó en diciembre de 2018 y finaliza en noviembre de 2023.

De este modo, sobre la percepción de los menores respecto a su competencia en la lengua del país de acogida se constata un nivel alto en todos los países: España (86%), Italia (76%), Irlanda (75%), Alemania (67%), Bélgica (62%) y Grecia (57%). Los autores del informe señalan el caso particular de Bélgica por su realidad bilingüe y el de Grecia por tener un idioma y un alfabeto "muy diferentes".

En cuanto al contexto educativo, se han analizado los valores interculturales como parte del currículo escolar. Un 68% de los niños y niñas migrantes y refugiadas en España asegura que siente un gran apoyo por parte del profesorado, seguidos de los que viven en Irlanda (62%), en Grecia (59%), en Bélgica y Alemania, (ambos con un 51%) e Italia (47%).

Por otro lado, el 61% de los pequeños en España admite también tener un gran apoyo por parte de sus iguales y amigos, seguidos de los de Alemania (60%), Grecia (58%), Irlanda (53%), Bélgica (52%) e Italia (41%).

Además, la mayoría de los directores y directoras de colegio en España (86%) declaran que los valores interculturales son una característica central de su centro aunque menos de la mitad del profesorado (48%) está de acuerdo con esta afirmación.

SENTIDO DE PERTENENCIA EN EL COLEGIO

Asimismo, los resultados del estudio apuntan que en España el 60% de los migrantes tienen un alto sentido de pertenencia en el colegio y están por encima del resto de países del consorcio. Además, casi la mitad de los migrantes de primera y segunda generación --49% y 46%, respectivamente-- dicen sentirse cercanos tanto a su cultura de origen, como a la de la sociedad de acogida.

En el caso de experiencias de acoso o violencia en la escuela percibidas por los propios alumnos de origen migrante, los datos provisionales sostienen que un 67% de los menores de España y Grecia declara no haber sufrido ninguna, seguidos de los menores migrantes de Italia (61%), Alemania (57%), Bélgica (56%) e Irlanda (53%).

La tasa de escolaridad de estos niños alcanza el 98% en el caso de España, frente al 100% de Irlanda y Bélgica, el 87% de Italia, el 81% de Alemania y el 51% en Grecia.

Los autores de la investigación han señalado que estos datos podrían entroncarse con el grado de felicidad de los niños migrantes a nivel europeo ya que los niveles de felicidad son bastante similares en los tres grupos: 83% en migrantes de primera generación; 82% en los de segunda, y 88% en los nativos.

La directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, Mercedes Fernández García, ha explicado que el objetivo principal de este proyecto es mapear la integración de niños y migrantes, para lo que han diseñado un panel de 30 indicadores sobre su inclusión. Además, ha defendido que "la educación es crucial y fundamental a la hora de la adecuada integración o positiva integración de estas personas en la sociedad".

Por su parte, la directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Karoline Fernández De La Hoz Zeitler, ha asegurado que este proyecto es "muy importante" porque persigue el objetivo de mejorar la inclusión de este colectivo y sirve para definir y aplicar políticas públicas.

IMMERSE es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, dirigido a mapear la integración de los niños refugiados y migrantes en Europa. El proyecto IMMERSE ha contribuido a la definición de una nueva generación de indicadores relativos a la integración y la inclusión socioeducativa de esos niños en Europa contando con el punto de vista y perspectivas de los propios niños, sus familias y sus entornos socioeducativos más cercanos.

Los resultados definitivos de este proyecto se darán a conocer en distintos eventos organizados por los países del consorcio y en Bruselas a lo largo de octubre y noviembre. Para la realización de esta investigación, se ha contado con la participación de niños, padres, profesores y directores de colegios, institutos y centros de educación no formal, recogiendo 13.880 datos.