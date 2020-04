Los médicos piden "seguir atentos" al coronavirus y no forzar la vuelta a la normalidad

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha pedido "seguir atentos" a la evolución del Covid-19 en España, pese al descenso de casos y muertes experimentado en los últimos días. De la misma forma, reclaman que no se fuerce la vuelta a la normalidad pese a los efectos económicos y sociales del confinamiento.

"Los datos de evolución de la pandemia en España nos recomiendan seguir siendo prudentes. Aunque nos lleguen datos de disminución de sobrecarga en hospitales y de ingresos en UCI, tenemos que seguir atentos a esta disminución en las próximas dos semanas. No debemos minimizar el momento, ni que los deseos lícitos de vuelta a la normalidad desde los mercados y los sectores económicos se antepongan a los criterios sanitarios y de salud pública. Hay que plantear escenarios de mejora no consolidados", señalan en un posicionamiento publicado este sábado.

Los médicos animan a seguir insistiendo en las medidas de protección e higiene: lavado frecuente de manos y limpieza y desinfección del medio. "Es esencial seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, evitando el contacto cercano y sin protección con personas con fiebre o con síntomas respiratorios", argumentan.

Así, recuerdan que las mascarillas con filtro son esenciales para los profesionales en la atención sanitaria ante la pandemia, por lo que instan a garantizar por parte de las Administraciones su adecuado y suficiente suministro. "El uso de mascarillas convencionales (de tipo quirúrgico o de tela lavable) es muy recomendable en los transportes públicos, centros comerciales o para acudir a un centro sanitario, para la población general. Contribuyen a rebajar el riesgo de transmisión comunitaria", reiteran.

En este punto, recuerdan que estas mascarillas no deben llevar válvulas, pues en ese caso no protegen al entorno. "No se deben tocar con las manos por su superficie interna o externa, y se deben poner y retirar sujetándolas por las cintas y lavándonos las manos antes y después de su uso. Deben eliminarse en bolsas cerradas", apostillan.

Por otra parte, aunque reconocen que "se ha avanzado en todas las comunidades autónomas en estos últimos días en el abastecimiento de material de protección", van a seguir exigiendo que los sanitarios no carezcan de las imprescindibles medidas de seguridad que preserven su salud. "Es urgente que las infecciones por coronavirus en el personal sanitario y sus consecuencias no sean un dato que tengamos que lamentar. Solicitamos el reconocimiento como enfermedad profesional de todos los casos de infección por coronavirus", exigen.

También apuestan por la realización de test diagnósticos de Covid-19 a todos los sanitarios: "El acceso a estos test debe tener carácter prioritario para el personal sanitario". "Para controlar la pandemia es necesario hacer más test de diagnóstico. Estas pruebas masivas no solo ayudarían al diagnóstico de personas que padecen la enfermedad con su mejor control a través de medidas de aislamiento y cuarentena de contactos, sino de aquellas que la han padecido, lo que permitiría promover acciones para afrontar decisiones futuras en el abordaje de nuevos brotes", concluyen.