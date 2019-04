Los médicos piden "blindar" la colaboración entre sanidad pública y privada

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha considerado este miércoles que el "debate excluyente" de la sanidad privada debe derivar a un nuevo escenario que tienda a "vías" que "blinden la necesaria colaboración" con la sanidad pública.

En su intervención en el Foro Salud, Romero ha aprovechado la cercanía de la campaña electoral para pedir a todos los partidos políticos un acuerdo al máximo nivel de, al menos, dos legislaturas, para gestionar la crisis del sistema sanitario sin descapitalizar los servicios sanitarios públicos y la medicina.

El presidente de los médicos ha planteado que el Congreso designe una comisión de expertos para marcar los principales problemas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) y proponer medidas de mejora específicas.

Esta comisión elaboraría un informe que, ha dicho, sería un documento de referencia para las reformas legislativas y la acción de gobierno que se precise.

Preguntado por el cambio político en Andalucía, su comunidad, Romero ha reconocido que le iba a costar trabajo no hablar bien por su amistad con el consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, presente en la sala, y ha asegurado que desde la profesión hay "cierta esperanza" en el nuevo ejecutivo.

Además de Aguirre, también han acompañado a Romero el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, y el secretario general de Sanidad, Fasutino Blanco, entre otras personalidades del sector.

El representante de los médicos, que ha sido presentado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha abogado también por definir un nuevo modelo de financiación del SNS que sea suficiente y sostenible, coherente con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad.

Tras reconocer que el SNS "da síntomas de agotamiento", ha advertido de que "la retórica política de estos años solo ha servido para adormecer la demanda creciente de reformas", cuando se deberían haber tomado decisiones y haber introducido cambios.

"No solo hay falta de voluntad política, hay pánico de los responsables políticos y gestores para afrontar conflictos",ha asegurado Romero, quien ha criticado la "expropiación de competencias a las autoridades sanitarias por parte de las económicas".

A su juicio, el Ministerio de Sanidad "tiene mucho que hacer y solo él puede hacerlo", en políticas de recursos humanos, cartera de servicios única, vacunas y medicamentos.

Tras advertir de que la profesión médica se siente maltratada, ha pedido a los responsables políticos que "repongan la desinversión, incrementen el músculo profesional y aporten retribuciones y calidad de empleo".

Para ello, ha reclamado un pacto por los profesionales contra la precariedad y que se cuente con ellos para evitar la "politización extrema" de la gestión sanitaria.

No obstante, ha subrayado que "no hay problema de pérdida de vocaciones, al revés" y ha asegurado que "el medico no está quemado, aunque hay síntomas de desilusión".