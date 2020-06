Los médicos denuncian las "dantescas escenas" de sanitarios atendiendo a pacientes sin los materiales adecuados

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha denunciado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados las "dantescas escenas" que se han visto de profesionales sanitarios atendiendo a pacientes con Covid-19 sin los recursos y materiales necesarios.

"La pandemia nos han cogido con el paso cambiado y hemos visto escenas dantescas en los profesionales sanitarios y esto es algo no debería haber ocurrido y que no puede ocurrir otra vez. Todavía no sabemos si el escenario que viene va a ser peor y por eso es necesario ponerse a producir material y ser solidarios", ha comentado Romero a los grupos parlamentarios, quienes han mostrado su apoyo al trabajo realizado por los profesionales sanitarios durante la pandemia.

En este sentido, el presidente de la organización colegial ha recordado que desde el pasado 5 de febrero avisaron al Ministerio de Sanidad que se podían producir un contagio "alto" en entornos sanitarios, destacando que ya el día 29 del mismo mes la Organización Médica Colegial pidió a los médicos que no acudieran a los congresos ya que, además, en esas fechas ya se había detectado un número "alto" de profesionales sanitarios afectados por el nuevo coronavirus en dos hospitales de Vitoria.

"En esa época ya dijimos que había que proteger a los sanitarios teniendo el material suficiente y ya no sólo por ellos y sus familias, que también, sino porque estaba claro que eran fuente de contagio de equipos asistenciales", ha apostillado Romero, para avisar que la "no protección" a la que se han visto sometidos a la hora de tratar a los pacientes ha hecho que estos profesionales sean un "riesgo" de contagio del nuevo coronavirus.

Dicho esto, el presidente del CGCOM ha subrayado la importancia de los test para detectar tanto a la población como, y más especialmente, a los profesionales sanitarios. "Necesitamos material y protección. Desconocemos todavía mucho del virus y no sabemos qué va a pasar mañana", ha enfatizado durante su comparecencia en la Cámara Baja.

Dicho esto, Romero ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios de Atención Primaria, especialmente la rural, avisando de que en lo que va de siglo "no se ha puesto ni una sola medida" para mejorarla. De hecho, ha señalado que muchos pacientes con coronavirus, "se pueden hasta multiplicar por ocho" respecto a los atendidos en hospitales, han sido tratados en sus propios domicilios por equipos de Atención Primaria.

"El Sistema Nacional de Salud ha reaccionado de muerte ante la pandemia. Hemos estado al borde del colapso, pero ha habido una capacidad de reconversión que ha demostrado que hay que apostar por el sistema y por sus profesionales", ha zanjado Romero.