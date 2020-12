Los médicos avisan: los test de farmacia son un falso elemento de seguridad

La Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido este jueves de que los test serológicos de autodiagnóstico que se venden en farmacia carecen del aval científico de fiabilidad y ha descartado que estos establecimientos sean los adecuados para realizar los de antígenos como quieren Madrid y Murcia.

En un comunicado, Así, la OMC considera que los "autotest/test en las farmacias" no son "las mejores medidas en Navidad para evitar nuevos contagios y una no deseable tercera ola en enero", pero sí "evitar las cenas y comidas reuniones y celebraciones entre no convivientes habituales, en unas fiestas que deben y pueden ser distintas".

"La idea de 'soy negativo/a, no hay problema' es un error y un peligro para los/as que más queremos y una buena noticia para el virus que queremos combatir. Los test de covid-19 en general son sólo una foto fija que puede cambiar rápidamente y solo desde la indicación e interpretación de un facultativo tienen valor y son útiles para las decisiones clínicas individuales", avisa.

Y, en el caso de los test rápidos de anticuerpos "no cuentan con suficiente aval científico de su evaluación y fiabilidad y puede ocasionar más confusión que certeza".

Los expertos, recuerdan los médicos, recomiendan extremar la cautela en la interpretación de estas pruebas "por sus bajos niveles de sensibilidad" en el curso de las diversas fases de la infección y la respuesta inmune.

Por su parte, los test antigénicos rápidos requieren de un frotis nasofaríngeo con la técnica correcta por parte del personal sanitario competente legalmente para realizarlo y entrenado en la técnica. "No parece que las farmacias u otras localizaciones no habilitadas específicamente para ello sean los lugares más adecuados", señala.

Además, es necesario que los resultados -tanto positivos como negativos- sean interpretados "sin dilación en el contexto clínico adecuado" y en "coordinación estrecha" con los servicios asistenciales de Atención Primaria y de salud pública.

"Las experiencias en algunas ciudades del Estado con la realización de programas de test en farmacias sin base científica alguna -añade- han mostrado que esta práctica solo genera confusión en los ciudadanos, falsa seguridad, aislamientos innecesarios por falsos positivos y un trabajo añadido inútil para la Atención Primaria, ya excesivamente sobrecargada y escasamente reforzada".

La OMC, formada por todos los Colegios de Médicos de España, aconseja una vez más "perseverar" en el mantenimiento de la distancia individual, el uso correcto de las mascarillas, la higiene de manos, la promoción de las actividades en espacios abiertos y la máxima ventilación de los cerrados, extremando las medidas de prevención y seguridad.