Los médicos andaluces seguirán los paros al no ver voluntad de acuerdo

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha asegurado este miércoles que no cree en la voluntad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cerrar un acuerdo sobre las agendas en atención primaria y ha advertido de que va a mantener las movilizaciones hasta que se satisfagan sus reivindicaciones.

Coincidiendo con la cuarta jornada de huelga de doce horas que mantienen todos los miércoles, el presidente del sindicato, Rafael Carrasco, ha vuelto a denunciar el incumplimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del acuerdo alcanzado entre ambas partes el pasado 25 de enero sobre la limitación de agendas de los facultativos.

Una hora antes de celebrar una concentración que acabará en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, los representantes sindicales han lamentado que a la "desidia por la falta de cumplimiento del acuerdo" se une "lo más incomprensible" que resulta que se le esté pidiendo a los médicos su "renuncia" a dicho acuerdo.

Según Carrasco, se está ofreciendo a los médicos un escrito para "disuadirles" para que renuncien al acuerdo de las agendas, consistentes en limitar el número de pacientes de los centros de salud a 25 para pediatras, a 35 para médicos de familia y lo que exceda pasar a una continuidad en horario de tarde con topes de 18 y 25 pacientes, respectivamente.

"Queremos dejar claro que en ningún caso los escritos en los que se insta a renunciar al acuerdo haya sido consensuados con el Sindicato Médico Andaluz y así se lo hicimos saber al SAS la semana pasada durante la reunión del comité de huelga", ha dicho Carrasco, quien ha desvelado que la administración sanitaria se comprometió a retirar esos documentos.

De la misma forma, ha explicado que le pidieron al SAS que, además, los documentos firmados por los facultativos "quedaran sin efectos", puesto que constituyen "una forma de coacción".

Tras insistir en que resulta "inaceptable" que se tarden tres meses para aplicar un acuerdo alcanzado y sin embargo se envíen escritos tendenciosos con absoluta rapidez", por lo que ha confiado en que en "en esta ocasión" el SAS cumpla con su compromiso y los documentos "queden sin efecto".

Este no es el único motivo por el que el SMA duda de la voluntad de acuerdo de la administración sanitaria, sino que hay también escritos de diferentes áreas en los que se anuncia que el pacto no será de aplicación en los periodos vacacionales "no solo para el verano, ni en los centros de salud de cuatro o menos facultativos, lo que en la práctica equivale a decir que se aplicará en un porcentaje mínimo".

El SMA reclama también la equiparación salarial con el médico de hospital, el fin de la discriminación laboral y retributiva de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), y la equiparación retributiva con el resto de las comunidades autónomas, la actualización de los puestos de difícil cobertura, entre otras.