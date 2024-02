Los MBA de IESE, Esade e IE Business School, entre los 20 mejores del mundo según Financial Times

Financial Times ha publicado este lunes el ranking de las escuelas con mejores MBA de 2024, que incluye a tres centros españoles entre los 20 mejores del mundo: IESE Business School, en 5ª posición; Esade Business School, en 17ª posición; e IE Business School, en 20ª posición.

El ranking está liderado por la Universidad de Pennsylvania: Warton, seguido de Insead, Columbia Business School, SDA Bocconi School of Management, IESE Business School, Northwestern University Kellogg School of Management, Mit: Sloan, London Business School, Cornell University: Johnson y University of Chicago: Booth.

Tras la publicación del ranking, Esade Business School ha destacado su ascenso de trece posiciones respecto al año anterior, una mejora a la que han contribuido especialmente el incremento salarial de los alumnos una vez graduados, que este año ha sido el mejor de Europa, y los puestos obtenidos en el apartado de diversidad en el aula tanto sectorial (2º mundial) como internacional (9º mundial).

Otros de los aspectos que también ha resaltado la publicación británica del MBA de Esade han sido la reducción de la huella de carbono (4º mundial) y el ascenso en la categoría de investigación a la mejor posición de este centro hasta la fecha en este apartado, conseguido "gracias al incremento de la inversión en innovación y que la institución contempla seguir mejorando".

Para el decano de Esade Business School, Joan Rodón, el principal atractivo de su programa para alumnos, empleadores y empresas es que, gracias a su modelo pedagógico "único", proporcionan al alumno "el conocimiento y las competencias necesarias para liderar equipos diversos, anticipar las últimas tendencias del mercado y generar impacto social".

"Un proceso en el que a través de la innovación y la creatividad los alumnos son capaces de impulsar su carrera profesional, convirtiéndoles de este modo en el talento que más solicitan las empresas", asegura Rodón.