Los mayores latinoamericanos, con más riesgo que los españoles de contraer Covid-19

Un estudio colaborativo internacional, publicado este miércoles por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha apuntado que los mayores latinoamericanos tienen más riesgo de contraer el coronavirus que los españoles.

El trabajo ha indicado que se debe a las condiciones residenciales, porque en países como en Colombia y Argentina, las personas a partir de 65 o más años no viven solas y pueden hacerlo con personas que no pueden teletrabajar o en los hogares no tienen agua, ha informado la UAB en un comunicado.

El 51% de los adultos colombianos de 65 y más años y el 35% de los argentinos de la misma franja de edad están expuestos a alto riesgo residencial ante el Covid-19, cuando en España es del 19%.

Los responsables de la investigación han afirmado que en América Latina es más frecuente la convivencia entre diferentes generaciones, y que "la débil protección social obliga a muchas personas mayores a trabajar".

En Colombia es donde se concentra el riesgo más alto, porque el 67% comparte vivienda con alguien distinto a su pareja; un 52% lo hace con alguien que muy probablemente salga a trabajar; un 38% reside en casas donde nadie trabaja, y un 15% se encuentra en domicilios con hacinamiento o sin servicio de agua.

En Argentina, un 43% de los mayores comparte con otras que no son su pareja; el 54% vive en un hogar donde nadie trabaja; el 35% convive con alguien que es muy probable que se vea obligado a salir a trabajar, y un 5% no tiene agua corriente.

En España, un 75% reside en propiedades donde nadie trabaja y un 80% en hogares donde es poco probable que se tenga que ir a trabajar.

Son datos obtenidos de encuestas sociodemográficas actuales como la 'Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2019' de Colombia, la 'Encuesta Permanente de Hogares del primer semestre del 2019' y las proyecciones de población 2010 de Argentina y la 'Encuesta de Condiciones de Vida del 2019' de España; en una investigación que ha seleccionado los dos países de Suramérica por ser "representativos de América Latina y sus heterogeneidades".