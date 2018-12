El 14 % de los mayores de 65 años de Europa tienen alguna discapacidad

Un 14 % de las personas mayores de 65 años en Europa tienen alguna discapacidad y son los países del Este y de centroeuropa los que tienen una prevalencia más alta, según un estudio de la Universidad de Vic (UVic-UCC) sobre la discapacidad en ancianos y las diferencias entre regiones europeas.

El estudio, que ha analizado los datos de 33.369 personas mayores de 65 años de 17 países europeos y que publica la revista "Plos One", revela que en los países del Este es donde la prevalencia de discapacidad es más alta (16,6 %), seguida del Centro (13,6 %), el Sur (13,1 %) y los países nórdicos (9,4 %).

El trabajo también constata que, en España, las mujeres y las personas de más edad son los colectivos que presentan unas cifras de discapacidad más altas.

El estudio lo ha liderado el investigador y fisioterapeuta de la UVic Javier Jerez Roig y en él han participado también los investigadores Ester Teixidó-Compañó y Albert Espelt (UVic); Maria Giné-Garriga (Universidad Ramon Llull); Marina Bosque-Prous (UOC); Caridad Bagur-Calafat (UIC); y DyeGo L. Bezerra de Souza, de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte de Natal (Brasil).

Los investigadores han analizado los datos de las más de 33.300 personas que figuran en el estudio poblacional Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) con el objetivo de conocer cuál es la prevalencia de la discapacidad en mayores de 65 años en Europa y detectar qué diferencias hay en el perfil de estas personas en función de la región de Europa en la que viven.

El estudio ha dividido Europa en cuatro áreas: los países nórdicos (Dinamarca y Suecia), Europa Central (Austria, Alemania, Francia, Suiza, Luxemburgo y Bélgica), Europa del Este (República Checa, Polonia, Eslovenia, Estonia y Croacia) y los países del Sur (España, Italia, Grecia y Portugal).

Por países, y aparte de los dos nórdicos, Suiza, Austria y Grecia tienen algunos de los porcentajes más bajos, mientras Polonia, Estonia, la República Checa, Bélgica y Portugal obtienen los más elevados.

Según los investigadores, estos resultados son homogéneos tanto en hombres como en mujeres, y en las diferentes franjas de edad.

Por el contrario, los casos de España e Italia presentan una particularidad: la prevalencia de discapacidad es baja en la franja de edad de 65 a 74 años, especialmente en el caso de los hombres.

Pero a partir de esta edad, y sobre todo más allá de los 75, el porcentaje de personas con discapacidad se incrementa, sobre todo en las mujeres.

El estudio parte del criterio de que una persona mayor es considerada discapacitada cuando presenta limitación funcional en, como mínimo, una actividad básica de la vida diaria, como vestirse, ir al baño, ducharse, entrar y salir de la cama, comer de forma autónoma o caminar.