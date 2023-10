Los mamíferos que sobreviven a las extinciones masivas no son tan genéricos como pensaban los científicos

Durante décadas, los científicos han dado por sentado que los mamíferos y sus parientes que sobrevivieron a extinciones masivas lo hicieron porque eran generalistas, capaces de comer prácticamente de todo y adaptarse a lo que la vida les deparara. Un nuevo estudio revela que las especies que sobrevivieron no son tan genéricas, sino que presentan rasgos nuevos y diferentes puede ser la clave para tener éxito tras una catástrofe.

Cuando un asteroide impactó contra la Tierra hace 66 millones de años, desencadenó una devastadora extinción masiva, en la que murieron todos los dinosaurios (salvo algunas aves) y muchos mamíferos, pero algunos pequeños mamíferos sobrevivieron y sentaron las bases de losmamíferos actuales. El nuevo estudio sobre el árbol genealógico de los mamíferos a lo largo de múltiples extinciones masivas, publicado en 'Nature Ecology and Evolution', revela que las especies que sobrevivieron no era así.

"La idea de la 'supervivencia de los no especializados' se remonta al siglo XIX, y la sabiduría convencional es que los animales generalizados son los que tienen menos probabilidades de extinguirse --explica Ken Angielczyk, conservador MacArthur de Paleomammalogía del Museo Field,en Estados Unidos, y autor principal del estudio--, pero descubrimos que los que sobrevivían más a menudo sólo parecían generalizados en retrospectiva, en comparación con sus descendientes posteriores".

"En realidad, eran animales bastante avanzados para su época, con rasgos nuevos que podrían haberles ayudado a sobrevivir y proporcionado flexibilidad evolutiva", añade.

Spencer Hellert, profesor adjunto en el Columbia College de Chicago, investigador asociado en el Museo Field y coautor principal del estudio, explica que "lo que se pensaba hasta ahora es que cada vez que evoluciona un nuevo grupo de mamíferos, se empieza con un pequeño animal generalista, ya que cuando ocurre un desastre, esos son los que siguen adelante: pueden esconderse en cualquier parte, pueden comer lo que haya alrededor".

"El tipo de mamífero que sobreviva a una extinción masiva no será un especialista como un oso panda que sólo pueda comer bambú", añade.

Por su parte, David Grossnickle, profesor asistente del Instituto de Tecnología de Oregón y coautor principal, publicó un estudio en 2019 que destacaba cómo los mamíferos pequeños que se alimentan de insectos son a menudo los linajes que sobreviven a tiempos difíciles, incluido el evento de extinción que acabó con los dinosaurios, y sirven como precursores de grandes diversificaciones. Se dirigió a Hellert y Angielczyk para ver si esa tendencia se mantenía en mamíferos anteriores y sus antepasados.

Hellert creó un enorme árbol genealógico de los sinápsidos, el grupo de animales del que los mamíferos son los últimos supervivientes. Este árbol genealógico es uno de los mayores árboles fósiles jamás producidos, y tiene en cuenta todos los árboles genealógicos anteriores realizados por los científicos para este grupo. Este método es una forma más formal, rigurosa y repetible de resumir la información de muchos árboles, en lugar de limitarse a elegir unos pocos y unirlos.

"No podíamos probar esta idea sin un árbol genealógico enorme --señala Angielczyk--, junto con información general sobre la dieta y el tamaño de los animales. Luego observamos qué ocurría con el tiempo a lo largo de las cinco grandes radiaciones evolutivas de los sinápsidos, cuando unas pocas especies se ramificaban hacia una mayor diversidad. Cuando una nueva catástrofe llevó a la extinción a la mayoría de esas especies, el proceso se repitió", añade.

Los investigadores, entre ellos los coautores Graeme Lloyd y Christian Kammerer, descubrieron que la historia de la evolución de los sinápsidos no era la de la "supervivencia de los pequeños y no especializados". En algunos momentos, los sinápsidos más grandes fueron los que sobrevivieron, y los ganadores no eran sólo insectívoros generalistas.

"Nos sorprendió bastante: está bastante bien establecido que esas radiaciones de mamíferos van de estos pequeños insectívoros a taxones más grandes repetidamente, así que esperaba ver eso a medida que retrocedíamos en la historia de los sinápsidos. Y cuando retrocedemos, ese patrón empieza a desaparecer", subraya Grossnickle.

Aunque al principio algunos de los supervivientes de las extinciones masivas parecían poco especializados, un análisis más detallado reveló que tenían características más nuevas y novedosas. Por ejemplo, muchos mamíferos de la época de los dinosaurios tenían dientes que servían paracortar presas. Algunos tenían estructuras dentales que actuaban como un mortero y podían triturar además de cortar. Estos dientes pueden haber sido una ventaja.

Estos hallazgos no significan que los animales hiperespecializados, como los pandas que sólo comen bambú, sean menos vulnerables a la amenaza de extinción que las especies más generalistas, como los mapaches que pueden comer una mayor variedad de alimentos. En cambio, elestudio demuestra que los parientes de los mamíferos que superaron extinciones masivas no son tan genéricos como se suponía.

"Los animales con rasgos novedosos, como nuevos dientes o mandíbulas que funcionan mejor a la hora de descomponer los distintos alimentos, no toman el relevo ecológico hasta que se extinguen los linajes más antiguos --explica Grossnickle--. A menudo es necesaria una extinción como la de los dinosaurios para acabar con algunos de esos grupos más antiguos, lo que permite que los animales más sofisticados persistan y se diversifiquen".

Los investigadores afirman que los resultados de su estudio tienen implicaciones más amplias para la comprensión por parte de los científicos de cómo funciona la evolución.

"Realmente no sabemos si existe un conjunto coherente de características que posean normalmente los antepasados de las diversificaciones evolutivas --reconoce Angielczyk--. El hecho de que veamos esta complejidad en las diversificaciones de los mamíferos y sus antiguos parientes significa que tenemos que examinar otros grupos para ver si la situación en los mamíferos es una excepción, o lo de siempre".