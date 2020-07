Los loteros protagonizan el anuncio de verano de la Lotería de Navidad 2020 marcado por la crisis del COVID-19

El sorteo repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior

Los loteros y loteras son los protagonistas de la campaña publicitaria de verano del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020, marcada por la crisis de la pandemia del coronavirus.

"Te parecerá mentira, pero esa noche me cuesta hasta dormir, fíjate. ¡Claro! Es que ese día empieza la cuenta atrás para que salga 'El Gordo de Navidad y este año, este año la gente se lo merece más que nunca", explica Julián, uno de los protagonistas de la cuña de radio, que lleva 17 años vendiendo lotería.

El presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta, ha presentado este jueves 9 de julio la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 protagonizada por la música y los loteros y loteras, con "más ganas que nunca de repartir suerte", dada la situación excepcional provocada por el coronavirus.

"Cada verano intentamos que esta campaña nos acerque a los ciudadanos, recordándoles que 'El Gordo' puede caer en cualquier rincón de nuestro país y teniendo en cuenta que en verano, precisamente, no solo recibimos a personas que vienen de fuera, del extranjero, sino que también solemos movernos más que de costumbre por la geografía nacional", ha explicado Huerta, que ha añadido que los décimos ya están a la venta en los 11.000 puntos de la red comercial.

Durante su intervención en la rueda de prensa telemática, el presidente de SELAE ha indicado que el verano es "un buen momento para encontrar lotería de Navidad en cualquiera de los lugares más ajenos" a los habituales en los que suele moverse la ciudadanía.

"Este año es diferente a todos. Este año no podemos ser ajenos a la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo entero y que nos ha hecho dar un pequeño giro al mensaje principal y al tono del anuncio", ha argumentado, para recordar que el lema es 'Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte'.

Jesús Huerta ha insistido en que este es el mensaje que SELAE quiere "trasladar a todo el mundo" porque ese es el sentimiento de la empresa pública. Además, ha destacado que ha querido "narrarlo y expresarlo" a través de la mano de los loteros y loteras, que son los "transmisores reales" que hacen que dicha suerte llegue a cada una de las personas.

De este modo, Huerta ha indicado que el primer spot habla de "esa noche antes de que se ponga a la venta" la lotería de Navidad, "una noche de ilusión", parecida a la de los Reyes Mayos. "Nuestros loteros están deseando que llegue el día siguiente cuanto antes y nos habla, sin palabras, de esa sonrisa y ese brillo en los ojos por este periodo que empezamos, en el que nuestro objetivo es repartir más suerte que nunca", ha explicado.

El segundo de los anuncios, según ha indicado el presidente de SELAE, narra cómo esa ilusión se mantiene hasta el mismo 22 de diciembre, día de la celebración del sorteo.

"El día a día, la apertura por la mañana, las personas que compran y nuestros loteros transmitiendo toda esa ilusión", ha recalcado, para añadir que estos dos spots televisivos van acompañados de cuñas de radio y dos líneas gráficas que se irán combinando en diferentes medios y soportes. Se difundirán en castellano, catalán, euskera y gallego.

LA MÚSICA, ESPECIAL PROTAGONISTA

Asimismo, Jesús Huerta ha anunciado que la gran novedad de la campaña es la música, que tiene un "protagonismo especial". "Tiene una importancia tanto en su forma, el tipo de música; como en su fondo, la letra y lo que quiere decir", ha subrayado.

"No puedo esperar, ya llega el momento. La alegría que tengo por dentro me cuesta explicar. Mi sueño es para ti, cumplirlo lo es todo. Repartir alegría en cada rincón", dice la letra del primer spot televisivo, que alude al sentimiento de los loteros el día antes de empezar la venta para el sorteo de Navidad.

Preguntado sobre cómo ha afrontado SELAE la crisis sanitaria del COVID-19, su presidente ha afirmado que ha sido una situación "sin precedente alguno, compleja y difícil". "Cerrar una empresa de ámbito nacional, como Loterías, prácticamente en 48 horas, y después reabrir intentando equilibrar las necesidades organizativas, con la lógica prioridad de los criterios sanitarios ha sido muy complejo", ha confesado.

En este sentido, Jesús Huerta ha asegurado que se ha conseguido "con mucho esfuerzo de todo el mundo" y diálogo con la red de loterías, "buscando las alternativas más equilibradas posibles". "Creo que nos ha salido bien", ha declarado, para después destacar que SELAE reabrió casi con el 95% de la red.

Respecto a la organización del sorteo de Navidad, Huerta ha afirmado que SELAE no ha parado y ha agradecido a los profesionales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre su labor durante los "dos meses centrales de la pandemia". "No hemos perdido ni un segundo y hoy estamos aquí como si no hubiera habido pandemia en lo que hace a la organización de los décimos", ha manifestado.

En relación con el décimo que este año está ilustrado con la tabla central del Tríptico 'La Adoración de los Magos', obra del Museo del Prado realizada por El Bosco, ha defendido su valor como un "magnífico difusor cultural" y ha explicado que en 2020 se ha imprimido con dorados en un pequeño relieve "muy elegante". "La cultura genera criterio propio, capacidad de tener nuestra propia opinión y, por tanto, nos da libertad", ha reflexionado.

Por otro lado, Huerta ha indicado que las "peculiaridades" de este año hacen que se desconozca el volumen real de ventas que se alcanzará. No obstante, ha señalado que se espera un comportamiento similar al de otros veranos, que en los últimos años supone el 10% de las ventas totales del sorteo.

El presidente de SELAE ha garantizado que la celebración del sorteo el próximo 22 de diciembre contará con "las máximas garantías sanitarias" y tendrá lugar en el Teatro Real conforme con "todas las medidas de prevención". "Estaremos a lo que digan las autoridades sanitarias y las cumpliremos al cien por cien", ha concluido.

Para este sorteo estarán disponibles un total de 172 millones de décimos. Así, la emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que el próximo 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior (2.380 millones).

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca, el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.