Los logopedas denuncian la escasez de profesionales en el sistema público, "a años luz de Francia"

El Consejo General de Colegios de Logopedas de España ha denunciado la "escasez" de estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según los últimos datos del INE, correspondientes a diciembre de 2017, la ratio en España es de 19,12 logopedas por cada 100.000 habitantes, una cifra que se encuentra muy por debajo de la que presentan países cercanos como Francia (38,2) u otros que son referentes en la apuesta por la logopedia, como Estados Unidos (51,1).

"En España, solo la Región de Murcia (38,92) y Cataluña (35,89) presentan datos similares a los de los países punteros. La falta de logopedas compromete la calidad de vida en personas de todas las edades, algo que puede observarse en muchos ámbitos de actuación, entre los que destacan la insuficiente atención logopédica en los servicios públicos de salud y las enormes dificultades para encontrar un logopeda en los servicios educativos públicos", explica su presidenta, Ana Vázquez.

Según destacan desde el Consejo General de Colegios de Logopedas, la falta de logopedas en el sistema público "puede llegar a tener consecuencias gravísimas" para muchas personas. En ese sentido, señalan el caso de los pacientes con disfagia orofaríngea (DO), una alteración de la deglución altamente prevalente, sobre todo entre las personas de más de 75 años, que puede dar lugar a complicaciones graves como la desnutrición y la neumonía por aspiración, y cuya tasa de mortalidad es del 50 por ciento.

Ana Vázquez asegura que, gracias a una intervención multidisciplinar, en la que los logopedas son los especialistas en evaluar y tratar a los usuarios con problemas de deglución tanto en intervenciones directas como indirectas, entre el 65 y el 80 por ciento de los pacientes consiguen una alimentación oral más segura y eficaz.

"Existe la necesidad urgente de homogeneizar la atención a la disfagia orofaríngea en todos los ámbitos del SNS y de crear equipos de intervención multidisciplinares de atención a la DO, en los que se incluyan profesionales logopedas, en todos los hospitales", reivindica.

Por otra parte, critican que la Ley vigente no permite la contratación de logopedas en ámbito educativo si no poseen, además, el título de maestro. Este hecho, según Vázquez, comporta que los servicios de logopedia ofrecidos por algunos centros no siempre sean cubiertos por logopedas (profesionales sanitarios), sino por "maestros con un complemento formativo en audición y lenguaje". Vázquez defiende la presencia de los logopedas en los centros educativos "por su valor de integración y de prevención, y para evitar el fracaso social y académico que presentan las escuelas".