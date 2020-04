Los libros, salvavidas humanos en la pandemia

Jose Carlos Rodríguez

Entender el mundo, crecer como personas o soñar con otras vidas. Los libros siempre han acompañado a los seres humanos en los momentos más difíciles y durante el confinamiento son más que nunca verdaderos salvavidas, ventanas a través de las cuales es posible viajar a otras realidades.

"Son cuerpos de libertad. Cada libro es como una piedra prismática que colocamos, una detrás de otra para crear un puente y así poder cruzar a la otra orilla", asegura a Efe el escritor coruñés Manuel Rivas, que lejos de ver los libros como una especie de "arqueología melancólica" los siente como una puerta hacia el "futuro".

"Lo que estamos viviendo es un virus reaccionario que nos separa, y yo creo que el libro en estos días invoca un espacio que contiene memoria, emoción y sueños. Mientras tengamos un libro en la mano, los sueños no se pueden hundir nunca", afirma.

Durante el confinamiento, Rivas ha dedicado su tiempo a leer "Las uvas de la ira", de John Steinbeck, un libro ambientado en la Gran Depresión que según el autor de "Los libros arden mal" contiene "esperanza".

"Al rescatar las palabras, rescatas la esperanza. El libro te da cierto equilibrio, porque tampoco te cierra los ojos o te anestesia, sino que te hace estar despierto y alerta", añade Rivas, que para esta cuarentena recomienda "Poeta en Nueva York", de Federico García Lorca, así como la poesía de Rosalía de Castro y la de Emily Dickinson.

Curiosamente esta última, que sufría trastornos mentales, estuvo la mayor parte de su vida encerrada en su casa. Sin embargo, para Rivas es emocionante el modo en que consigue, a pesar de eso, "atravesar el tiempo": "Es una poesía que contiene el cuerpo de la libertad. Aquello que va más allá del fondo. Tiene una duración", asegura Rivas, que ve que "parte de la angustia contemporánea tiene que ver con esa celeridad y esa pérdida de resonancia y duración.

Otra que considera los libros y la literatura "fundamentales" para mantener vivo el espíritu es la poeta compostelana Yolanda Castaño, quien ve el libro como una ventana que "se puede abrir tanto en una jaula de oro como en un agujero", porque siempre ofrece "oxígeno".

Castaño, autora de los poemarios "Vivimos no ciclo das Erofonías" o "Profundidad de campo", asegura que a través de la poesía es posible "meterse en la piel emocional de los demás" y "sentir su dolor, revivir su amor, experimentar su ira o explorar su nostalgia".

"Siempre es difícil prepararse emocionalmente para el desarraigo, la pérdida o, por el contrario, para una pasión desenfrenada e inesperada. Sin embargo, los libros nos ofrecen las únicas herramientas en forma de ejercicios o simuladores. Nos enseñan a lidiar con todos esos sentimientos a través de una belleza irresistible, y nos plantean preguntas para nosotros que estimulan nuestra imaginación", afirma.

La escritora Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Ledicia Costas considera los libros "verdaderos salvavidas", sobre todo para aquellos que no son lectores habituales y que durante el confinamiento han descubierto que los libros les han dado fuerzas para seguir adelante.

Aunque ella siempre fue una apasionada lectora, Costas reconoce que estos días está experimentando "sensaciones muy intensas" alrededor de los libros a causa de esta situación, a través de obras como "Relojes de hueso" de David Mitchell, que según dice es "pura adrenalina"; "A sangre fría", de Truman Capote, y una biografía de Bram Stoker, ya que se considera "muy fan" de "Drácula".

"También estoy releyendo 'Mujercitas', que era un libro al que no volvía desde los 15 años. Es delicioso. He acertado de lleno con las lecturas de la cuarentena. Así que, pese a todo, voy a guardar un grato recuerdo de los momentos que me han regalado los libros", asegura.

Para los más pequeños Costas recomienda cualquier obra de Roal Dahl, especialmente "Las brujas", o los cuentos como "Rapunzel con piojos" o "Feliz feroz" de El Hematocrítico; mientras que pensando en un público más juvenil aconseja "La bufanda más larga del mundo" de Diego Arboleda o "Yo soy Alexander Cuervo", de Patricia García- Rojo.

La escritora viguesa dedica su tiempo a la lectura, a los videojuegos y a escribir, una tarea que no le resulta sencilla, ya que psicológicamente se necesita "cierto estado de calma", algo imposible con lo que está sucediendo en el exterior.

Sin embargo, reconoce que debido a su "disciplina integrada" ha escrito un par de cuentos cortos y ha finalizado una novela infantil que tenía "a medias", al igual que ha hecho el escritor pontevedrés Manel Loureiro, que ha aprovechado este enclaustramiento para "adelantar trabajo" y realizar las correcciones para su próxima novela, un thriller con toques de terror que saldrá en octubre.

Loureiro, cuya última obra, "Veinte", describe un virus que desencadena una apocalipsis y que solo afecta a personas mayores de 20 años, se ha sentido, confiesa, "un poco fuera de lugar", puesto que muchas personas le han preguntado si va a escribir algo sobre el coronavirus.

"Yo creo que la capacidad de producción es inversamente proporcional a la cantidad de niños que tengas en casa", afirma el escritor, que tiene dos hijos de 5 y 8 años, hecho que dificulta su trabajo, aunque asegura que este momento en sí "podría ser bueno para escribir" porque "pueden surgir un montón de ideas y de conceptos diferentes".

"Seguramente van a salir historias sobre esta experiencia e historias que no tengan necesariamente que ver con esto. Sé de mucha gente que está teniendo mucha creatividad estos días", explica Loureiro, que revela que ha tomado "algunos apuntes" para el futuro.

Durante la cuarentena, Loureiro ha leído un ensayo ("Historia sobre Venecia", de John Julius Norwich), una novela de ciencia ficción ("La estación de la calle Perdido", de China Miéville) y un thriller ("Vestido de novia", de Pierre Lemaitre).

Tal y como él dice, "si hay algún virus que se transmite, y es para siempre, es el de la lectura".