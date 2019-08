Los intercambios de casas aumentan en España

A la hora de elegir nuestro destino para las vacaciones, la mayoría del presupuesto se lo lleva el alojamiento. Una práctica que se realiza desde hace años con familiares o amigos, ahora está alcanzando a hoteles y apartamentos a nivel de demanda: El intercambio de casas.

La mayoría lo ven como una opción económica para no tener que renunciar a sus escapadas. Con ese motivo hizo Laura su primer intercambio, y se fue a Asturias. “Me lo recomendó un vecino que es de confianza. Al principio ni me lo planteé como una opción, pero estábamos mal de dinero y dije: ¿por qué no?”.

Pero no solo se realizan a nivel nacional. Lucía, del blog algoquerecordar.com, ha recorrido más de seis países diferentes con este método. “Hemos estado en Roma, París, Estados Unidos, Bogotá, Sudáfrica... seguro que se me olvida alguno”. España es el tercer país en intercambio de casas por detrás de Francia y Estados Unidos.

El método para realizar un intercambio de casa, es igual de sencillo que buscar cualquier otro tipo de alojamiento. Existen páginas webs que se encargan de gestionarlo. En el buscador de la web indicas el número de personas, fecha y destino. A partir de ahí se abre un catálogo para elegir la que será tu casa esos días. “Una vez llegados a un acuerdo se hace una especie de contrato para que todo esté controlado”, cuenta Laura.

Pero es normal que surjan miedos... “La web tiene un seguro y se encarga de todo lo que pueda salir mal, nosotros nunca hemos tenido ningún problema” afirma Lucía.

Además, destaca que es una experiencia bonita de vivir que se intensifica cuándo se realiza con niños. “Si vas con niños a una casa dónde también hay niños, allí encuentran un montón de juguetes nuevos. Es una forma bonita de enseñarles a compartir”.

Si quieres recibir a tu inquilino, pero no deseas realizar en ese momento la salida, no hay ningún problema, el intercambio puede ser recíproco o no. “Las webs funcionan por puntos. Cuándo fui a Asturias no dejé mi casa, gasté los puntos de la página web”.

En nuestro país, las ciudades favoritas para realizar intercambios son Barcelona, Madrid y Valencia, seguidas muy de cerca por Bilbao y Granada.