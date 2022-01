Los inmunólogos, apartados del grupo de trabajo que organiza la estrategia de vacunación covid-19 en España

A finales de noviembre de 2020, España recibía una noticia que despertaba la esperanza entre la ciudadanía. Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad, presentaba la Estrategia de Vacunación covid-19 en nuestro país. Un documento "vivo", que se encuentra en constante actualización, y que contiene directrices que deben seguir las autonomías para vacunar a la población. Decisiones que son adoptadas por los miembros que conforman el grupo de trabajo técnico de vacunación. En este comité están presentes diferentes asociaciones de profesionales científico. Sin embargo, no se encuentran los profesionales en Inmunología.

Este hecho ha provocado que Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, se haya pronunciado al respecto a Redacción Médica. Para este experto, "sería deseable que hubiera un inmunólogo dentro de esa Comisión, al igual que estamos colaborando en Grupo de trabajo con el Ministerio de Sanidad en otras cuestiones. Sabemos de memoria inmunológica, por lo que podríamos aportar una serie de datos que serían de utilidad para la estrategia".









Además, López Hoyos añadía que "ellos escuchan, pero no en el entorno del Grupo de Trabajo. Nos hemos puesto a disposición del Ministerio y de la Comisión desde el primer momento, pero han considerado que no somos necesarios".









TERCERA DOSIS DE LA VACUNA... ¿SÍ O NO?

Una de las últimas decisiones del Gobierno que han criticado médicos especializados en esta rama de la Medicina es el hecho de que se amplía el refuerzo vacunal a los mayores de 40 años. Ocurría a finales de año y, una docente de Inmunología en la Universidad de Vigo, indicaba en 'Fin de Semana' que "no parece oportuno dar una tercera dosis de forma global a gente joven, que está sana, cuando seguramente ya han estado en contacto con el virus".









Además, añadía que "los inmunólogos lo que estamos planteando es que hay que pensar bien el resultado que se quiera conseguir de las medidas que se están adoptando. En el caso de las personas vulnerables lo que queremos es evitar que se infecten, porque entonces van a desarrollar una enfermedad grave. Lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo, por lo que tiene todo el sentido proteger a estas personas.”

Audio





Además, alerta la inmunóloga de que no hay certeza de que estos jóvenes no hayan pasado el virus recientemente de manera asintomática. “Como no sabemos si puede haber mucha de esta gente joven que se haya contagiado y tenga ya un refuerzo, a lo mejor estamos dando inmunizaciones repetidas a personas que a lo mejor se contagió hace un mes”.

La Estrategia de vacunación frente al covid-19 en España ha sufrido diversas modificaciones a medida que se iban autorizando y recibiendo vacunas y, también, en consonancia con la evolución epidemiológica. Por este motivo, el Grupo de Trabajo Técnico que ha participado en la elaboración de esta Estrategia ha seguido prestando asesoramiento para bien adaptar o modificar las propuestas. De hecho, la última actualización se ha realizado por los siguientes expertos, según indica Sanidad. Aurora Limia Sánchez, Carmen Olmedo Lucerón, Laura Sánchez-Cambronero Cejudo, Sonia Fernández Conde, Ana Fernández Dueñas y Elena Cantero Gudino; con apoyo de José Antonio Navarro Alonso. Ni rastro de los inmunólogos. Unos médicos que tienen por labor fundamental estudiar los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos.