Los 16 incendios de Galicia han quemado ya más de 22.000 hectáreas de monte

Los dieciséis incendios más importantes que hay en Galicia han quemado ya 22.060 hectáreas, 7.500 en Carballeda de Valdeorras (Ourense), cifra invariable, y 8.600 entre la suma de los núcleos afectados en Folgoso (Lugo), según el parte de Medio Rural con datos recabados hasta las ocho de la mañana de este miércoles.

Los dos incendios que siguen activos en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón han arrasado ya 8.600 hectáreas de terreno, según las últimas estimaciones de la Xunta, que mantiene activo el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a los núcleos de Parada dos Montes y Carballal (Folgoso), Busto (A Pobra do Brollón) y Gamiz (Samos).

El incendio que afecta a las parroquias de Vilamor (Folgoso) y Saa (A Pobra do Brollón), donde se han unificado en un único frente cuatro focos, ha arrasado ya 7.500 hectáreas de superficie -2.000 más en una sola jornada-, a pesar de los esfuerzos del dispositivo de extinción desplegado en la zona.

Trabajan para sofocar ese incendio 16 técnicos, 125 agentes forestales, 197 brigadas, 116 motobombas, 3 excavadoras, 1 Unidad Técnica de Apoyo, 20 aviones, 26 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto al incendio de Seceda, ha arrasado 1.100 hectáreas. En su extinción trabajan 19 agentes forestales, 30 brigadas, 14 motobombas, 6 aviones, 6 helicópteros y la UME.

En A Montaña lucense, en el municipio de Cervantes, han quedado estabilizados los dos incendios que permanecían activos en Cereixedo y O Castro, después de quemar unas 85 hectáreas; mientras que el de Noceda, donde ardieron 100 hectáreas, está controlado, y el de Donís ha quedado extinguido, tras calcinar 75 hectáreas.

En la zona sur, en Quiroga, ha quedado estabilizado el incendio en la parroquia de Nocedo, donde ardieron 15 hectáreas, y controlado el de Outeiro, tras quemar 250 hectáreas.

En la comarca de A Ulloa, quedó controlado en las últimas horas el que afectaba en Palas de Rei a la parroquia de Ramil, donde ardieron 250 hectáreas y donde llegó a estar activado el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a las casas.

También ha quedado controlado el fuego que ha quemado 40 hectáreas en la parroquia de San Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla.

La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal, y existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.