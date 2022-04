Los grupos, sin PP y Vox, apoyan estrategia para un modelo migratorio justo

Todos los grupos parlamentarios del Senado, excepto PP y Vox, han apoyado este miércoles en el pleno el informe elaborado por la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio para articular una estrategia que desarrolle un modelo justo y estable.

A falta de la votación final en la Cámara Alta, los portavoces del PSOE, PNV, ERC, Más Madrid, Cs y Coalición Canaria (CC) han adelantado que apoyarán el documento aprobado la semana pasada en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones porque supone un "punto de partida" que fija las líneas de trabajo que deben marcar la política migratoria.

Han coincidido todos, excepto la portavoz socialista, en que a partir de ahora le toca al Ejecutivo gobernar: "toda la estructura para poder administrar este fenómeno está siendo insuficiente (...) Ahora es el Gobierno el que tiene que dar respuesta porque hasta el momento es claramente insatisfactoria", ha lamentado el senador canario Fernando Clavijo.

Desde el PNV, Nerea Ahedo ha explicado que tras conocer la "traición" del Gobierno con el pueblo saharaui sopesaron su postura para apoyar este "acuerdo de mínimos", que "no es el documento que hubiera querido ninguno de los grupos" pero que recoge cuestiones como la necesidad de reformar el marco normativo o de una política europea migratoria justa.

La portavoz socialista Estefanía Martín ha subrayado que el documento sirve de base para los próximos años y su vocación para "articular una estrategia compartida" que aborde el fenómeno migratorio para lograr "un modelo migratorio justo, estable y conforme a los principios y exigencias del Estado democrático de derecho".

Unos argumentos que ha rechazado el senador popular Sergio Ramos, que ha afeado que no se haya incorporado ninguna de las propuestas planteadas por el PP, ni siquiera "dos de las cuestiones" que este jueves abordará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a Marruecos.

"Acordar no es sucumbir a los deseos del señor Sánchez", ha reprochado Ramos, que ha asegurado que ha sido el Ejecutivo "quien ha impuesto" esta propuesta de conclusiones al PSOE porque "quieren vender un supuesto acuerdo y quedar como un partido de consenso".

"No vamos a formar parte de esta pantomima para lavarle la cara al Gobierno, pretenden que haciendo un acto de fe apoyemos un documento blanco, enunciativo, que no dispone y que no aporta valor añadido", ha aseverado.

El portavoz de Vox no ha tomado la palabra en el debate del pleno, al igual que hizo la semana pasada en la comisión, en la que votó en contra.

Entre las recomendaciones del informe, el Senado ha recogido el guante del Defensor del Pueblo y al igual que la institución reclama que se establezcan sistemas de identificación de las personas desaparecidas en la rutas migratorias y que se cree una oficina de información y atención para los familiares.

Asimismo aboga por planificar entre el Estado y las autonomías una "red de acogida dinámica" de las personas migrantes, así como un mecanismo que permita el traslado de los menores no acompañados desde las comunidades a las que llegan solos al resto de territorios.