Los 12 grandes olvidados de los Premios Emmy 2020

MADRID, 28 (CulturaOcio)

Con las nominaciones a los Premios Emmy 2020 anunciadas, ha habido muchas sorpresas, como las 15 nominaciones a 'The Mandalorian' o las candidaturas de Zendaya a la mejor actriz dramática por 'Euphoria' o de Brad Pitt por 'SNL'. Pero no todas las sorpresas han sido para bien, puesto que ha habido otras que se han quedado fuera, tirando por los suelos las quinielas de muchos expertos, que daban por seguras a varias aspirantes en la terna.

En un año en el que el proceso de nominaciones no ha seguido su camino habitual debido la situación mundial por la pandemia del coronavirus. El confinamiento ha hecho que muchos votantes de la Academia de Televisión hayan tenido tiempo más tiempo para ver a posibles candidatas y el resultado han sido unas aspirantes diversas que han roto varias predicciones.

Ahora toca hablar de aquellos olvidados que, en la carrera hacia el máximo galardón de la televisión estadounidense, se han quedado fuera, muchos de ellos siendo, incluso, veteranos en los Emmy.

1.- ELISABETH MOSS

Pese a haber sido nominada por las dos temporadas anteriores (y haber ganado en una ocasión), parece que los Emmy ya no quieren a Elisabeth Moss, pese que 'El cuento de la criada' aspira al premio a la mejor serie dramática y a otros tres galardones en candidaturas interpretativas.

2.- BOB ODENKIRK

Le sucede algo similar a Bob Odenkirk. Pese que 'Better Call Saul' vuelve a aspirar al Emmy a la mejor serie dramática, su protagonista no opta al premio. Es la segunda vez que el intérprete no es candidato al galardón al mejor actor dramático, tras una sorprendente ausencia en 2018.

3.- SARAH PAULSON

Los Emmy han solido reconocer en varias ocasiones el talento de Sarah Paulson, ha sido candidata en diferentes categorías siete veces. Pero parece que su interpretación de Alice Macray en 'Mrs. America' no le ha gustado tanto a los académicos para que haya una octava.

4.- TOBIAS MENZIES

El cambio de reparto de 'The Crown' ha convencido a medias, mientras que la Isabel II de Olivia Colman y la princesa Margarita de Helena Bonham Carter han gustado a los votantes, no ha sido así en el caso del Duque de Edimburgo de Tobias Menzies, que se ha quedado fuera de la carrera.

5.- WESTWORLD

La ambiciosa producción de HBO, que aspiraba a ser sucesora de 'Juego de tronos', no ha logrado que su tercera temporada opte al Emmy a la mejor serie dramática del año.

6.- THIS IS US

Las tres temporadas anteriores de 'This Is Us' fueron la gran esperanza de las cadenas generalistas en la categoría de mejor serie dramática. La cuarta no ha conseguido revalidar su condición de veterana y se queda fuera, dejando a la sección solo para ficciones de plataformas y televisión de pago.

7.- POSE

'Pose' no ha conseguido consolidarse en la categoría mayor, al quedarse su segunda temporada fuera de las candidatas a la mejor serie dramática. Al menos, Billy Porter sigue aspirando al premio al mejor actor de drama.

8.- THE MORNING SHOW

Finalmente, solo 'The Mandalorian' ha hecho historia al ser la única candidata a la mejor serie dramática procedente de una nueva plataforma en streaming, Disney+. 'The Morning Show', de Apple TV+, era la otra aspirante, que solo ha logrado colocar a sus protagonistas en las categorías interpretativas, así como también una nominación en dirección.

9.- NORMAL PEOPLE

La aplaudida serie de BBC y Hulu estaba en muchas quinielas. Pero parece que el llegar tarde le ha perjudicado.

10.- LA CONJURA CONTRA AMÉRICA

Pese al enorme prestigio que ha tenido, la miniserie creada por David Simon para HBO no ha terminado de convencer a los votantes de la Academia de Televisión.

11.- MODERN FAMILY

Como le pasó a 'The Big Bang Theory' el año pasado, los académicos no han querido tener un detalle a la otrora multipremiada y nominada 'Modern Family'. La undécima temporada solo ha logrado una candidatura a la mejor dirección de una serie de comedia en lo referente a categorías principales. Un sabor amargo para la despedida de una sitcom ya icónica.

12.- HOMELAND

Caso similar con 'Homeland'. Para su octava y última temporada se esperaba un poco más de reconocimiento, al menos alguna nominación en categorías interpretativas. No ha sido así, solamente aspirando al Emmy a la mejor dirección de una serie dramática.