Los gitanos se revuelven contra un humorista: "Ha convertido en felpudo nuestra honorabilidad"

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha agradecido hoy las muestras de apoyo ante el "agravio y perpetuación de los más rancios estereotipos y prejuicios" vertidos de un monólogo del humorista Rober Bodegas, que "ha convertido en felpudo nuestra honorabilidad como minoría étnica para hacer reír".

Ante la repercusión en las redes sociales del monólogo del humorista gallego en el que cuenta chistes sobre gitanos, el Consejo, órgano consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha valorado que la sociedad gitana y no gitana haya "sabido responder con la suficiente madurez a la provocación y al insulto del monologuista". No obstante, ha pedido, a través de un comunicado, "serenidad" y "sosiego" en tanto los organismos competentes estudian la posibilidad de dar trámite a las denuncias impuestas "ante este desagradable suceso".

Según las asociaciones que integran este órgano asesor, el humorista se ha amparado "en todo momento en una libertad de expresión que no ha sabido o no ha querido controlar, buscando una notoriedad que, sin el apoyo de los medios de comunicación, no habría conseguido".

Así, el Consejo ha denunciado que los medios de comunicación "han vuelto a demostrar que están rendidos a la polémica, protagonizando titulares y espacios de distintos programas para blanquear el maltrecho nombre del 'artista', eliminando cualquier atisbo de racismo, antigitanismo o discriminación en sus palabras". Todo ello, "para obtener un rédito basado en unas supuestas amenazas, tal y como el autor del vídeo ha declarado en un comunicado, sin haber presentado denuncia alguna".