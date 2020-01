Los ganadores de 123 millones en la Lotería que no van a cambiar sus vidas

Imagina un golpe de suerte, ¡pero qué golpe!. Imagina empezar 2020 con 123 millones de euros en el bolsillo. ¿Te parece mucho imaginar? Steve es albañil. Y su mujer, Lenka, es dependienta en una tienda. Bueno, era dependienta, porque lo ha dejado. Steve compró aquel boleto junto a la tienda en la que trabajaba Lenka. Era lunes. El sorteo, el martes. Pero hasta el viernes no lo comprobó. Había dejado a los niños en el colegio, estaba de nuevo en casa…y entonces lo comprobó. El boleto estaba premiado. Y el premio era el mayor: 123 millones de euros. Lo comprobó. Lo volvió a comprobar. 123 millones de euros. Salió a la calle, volvió a entrar en la casa, fue hacia el coche, vagó por el jardín, decidió ir a casa del vecino y contárselo, dio media vuelta, se subió al coche y fue a ver a Lenka.

Imagina que estás en el trabajo y aparece de repente tu marido. Le preguntarías lo mismo que Lenka a Steve: “¿Pasa algo? ¿Están bien los niños?” “Sí, sí. Que nos han tocado 123 millones en el Euromillones”. Sorpresa; sorpresón; shock; Lenka alucinando; Steve disfrutándolo. Y después, gritos, besos y abrazos antes de que Lenka vuelva a su trabajo de dependienta por último día y Steve al suyo de albañil. Por cierto, no lo va a dejar. Va a seguir trabajando. No quiere que la lotería le cambie la vida. Va a mudarse a una casa más grande, pero no va a moverse de su pueblo, Selsy, al sur de Inglaterra. "No quiero salir de aquí. Sigo siendo Steve. Sólo vamos a estar mejor económicamente," aseguran.

¿Qué haces con 123 millones de euros? Steve y Lenka quieren ayudar a quien lo necesita, repartir entre familia y amigos, guardar para sus hijos…Tienen tres: dos chicos, de 15 y 10 años, y una niña, de ocho. Van a cambiar de casa y se van a mudar a una más grande, pero no tienen previsto ningún exceso ni darse caprichos extravagantes. Lo de cambiar de casa lo van a agradecer los chicos. "Mi hijo pequeño me preguntó si podía tener su propia habitación. Le dije que sí. Otro me dijo que si podía tener un Tesla y le dije que no", dice entre risas.

123 millones de euros en el bolsillo para empezar 2020.