Los Fondos de Planeta, disponibles para 72.000 invidentes en braille y audio

LIBROS DISCAPACIDAD

Los más de 72.000 afiliados a la ONCE podrán disfrutar del fondo editorial de Planeta, tras el acuerdo de colaboración ratificado este lunes para adaptar libros a la impresión braille y sonora, lo que permitirá que el acceso a la cultura y el conocimiento de las personas ciegas sea cada más ágil.,Así lo ha asegurado el director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos, quien ha subrayado que "nuestra gente lee mucho y de todo" y el acuerdo alcanzado co