Los farmacéuticos lamentan que los ministros duren "dos días" y piden marcar una hoja de ruta del futuro de la farmacia

El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha lamentado que los ministros de Sanidad duren "dos días", ya que les supone una "tremenda dificultad" poder poner en valor el trabajo que realizan, por lo que ha pedido al próximo ministro marcar una hoja de ruta del futuro de la farmacia.

En un encuentro con periodistas para hacer balance del año 2020 y repasar los principales desafíos que presenta el año 2021, Aguilar ha recordado que lleva cinco años y medio al frente del Consejo General y que va a conocer al séptimo ministro de Sanidad, una vez que Salvador Illa abandone el cargo cuando comience la campaña electoral de Cataluña.

Unos cambios que, tal y como ha avisado, hace que sea "muy difícil" cumplir con una hoja de ruta para mejorar el futuro de la profesión. De hecho, ha señalado que ya había un proyecto marcado en este aspecto pero que no se sabe si se va a cumplir tras conocerse que Illa abandonará el Ministerio por las elecciones catalanas.

No obstante, Aguilar ha puntualizado que los cambios en el titular de la cartera de Sanidad no se deben a ideologías, ya que se han producido en los gobiernos de cualquier color político. A su juicio, esto se explica porque el farmacéutico comunitario "no es un funcionario público".

"Si fuésemos asalariados de la Administración no nos costaría ni la mitad de la mitad poder conseguir ese reconocimiento por parte de las autoridades públicas. No sabéis lo cansino que es tener que estar demostrando constantemente la importante labor que realizamos", ha señalado.

Ahora bien, Aguilar ha recordado que la pandemia del coronavirus ha evidenciado el trabajo que realizan los farmacéuticos, de todos los sectores, en beneficio de la salud de la población, hecho por el cual están "súper valorados" por la sociedad. De hecho, ha asegurado que el 2021 tiene que ser el año de la "gran transformación" de la farmacia española.

Por ello, y de cara al futuro nuevo ministro de Sanidad, Aguilar ha esperado que sea una persona con "sentido común, dialogante y que luche por aquello en lo que cree". Asimismo, ha destacado la importancia de que los farmacéuticos le sepan trasladar el importante papel que juegan y el titular de Sanidad comprenda que son unos profesionales sanitarios "de primer orden" y que hay que "utilizarlos más".

"Me importa mucho poder marcar la hoja de ruta del futuro de la profesión con el próximo ministro. No se trata tanto de resolver el problema de ahora, sino de marcar qué queremos de la farmacia comunitaria porque es la Cenicienta del sistema sanitario y tiene mucho potencial", ha zanjado.