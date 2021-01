Los farmacéuticos comunitarios lamentan el "inmovilismo" sobre la realización de test antígenos en farmacias

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha expresado su "gran preocupación" por el "inmovilismo" que las autoridades sanitarias "llevan mostrando desde hace meses" respecto a la posible realización en las farmacias de test de antígenos para la detección precoz de la COVID-19.

Para SEFAC, esta decisión es "incomprensible" en tanto en cuanto "la pandemia ya ha iniciado una tercera ola, la incidencia acumulada no deja de subir y el número de fallecidos continúa en ascenso en España sin que se vislumbre su pico a corto plazo".

En este contexto, SEFAC ha recordado que "muchos" farmacéuticos comunitarios ya están preparados y dispuestos a colaborar en la contención del virus mediante la realización de estos test de detección precoz "de forma protocolizada y con trazabilidad", además de con otras acciones que se vienen realizando desde el inicio de la pandemia a pesar de no contar con un plan estratégico nacional de abordaje de la COVID-19 en el ámbito farmacéutico, como atención farmacéutica domiciliaria, dispensación excepcional de tratamientos a pacientes crónicos, dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario, etc.

La Unión Europea ya avaló a finales del año pasado que estos test se pudieran llevar a cabo por farmacéuticos preparados. De hecho, se están realizando desde hace meses en países europeos como Portugal, Francia, Irlanda y Reino Unido, entre otros, y SEFAC dispone desde el mes de noviembre de un plan formativo sobre test de detección precoz, en el que ya están participando más de 4.500 farmacéuticos comunitarios. Además, también publicó en su día argumentos de por qué puede ser útil la realización de estos test en farmacias.

En España, y después de la solicitud de algunas comunidades autónomas como Madrid, Murcia y Navarra, el Ministerio de Sanidad anunció que dejaría en manos de las comunidades la posibilidad de desarrollar planes para zonas de alta incidencia, después de solicitar información exhaustiva al respecto.

"Los farmacéuticos comunitarios son profesionales sanitarios que están preparados para la realización de estas pruebas y se dispone de protocolos rigurosos para desarrollar programas de realización de estos test y software de registro, siempre en coordinación con el resto de profesionales de la salud y en el marco de las estrategias pertinentes de salud pública para garantizar la seguridad de la población, de los profesionales farmacéuticos y el control y comunicación de los resultados epidemiológicos", reivindican.

SEFAC se muestra "consciente" de que estos programas de detección precoz "no podrán llevarse a cabo en todas las farmacias, pues algunas no disponen de los medios y/o recursos necesarios", pero sí en "otras muchas que podrían realizarlos desde el momento que se autoricen. Es por esto que considera "injustificable" que "se siga sin contar con los farmacéuticos comunitarios, cuando, en cambio, se está permitiendo la adquisición y promoción de test de antígenos por internet sin garantías suficientes de calidad o trazabilidad epidemiológica y se ha aprobado la comercialización de test de anticuerpos para el autodiagnóstico que, sin embargo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha recomendado no prescribir, lo cual es un sinsentido que ha generado confusión y falsas expectativas en la población".