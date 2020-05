Los estudios no muestran ninguna relación entre la exposición prenatal a los antidepresivos y el autismo

El uso de antidepresivos por parte de la madre durante el embarazo no parece aumentar el riesgo de autismo de su hijo, según un nuevo metaanálisis del doctor Jeffrey Newport, de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), que se ha publicado en la revista 'The American Journal of Psychiatry'.

En su trabajo, el científico examinó 14 estudios, muchos de los cuales identificaron una conexión entre el uso de antidepresivos prenatales y el autismo. Sin embargo, Newport dice que la investigación no tuvo en cuenta el sesgo de determinación, que se produce cuando un grupo de pacientes o sujetos es examinado con más frecuencia que otros.

En el análisis, encontró que la raíz del sesgo es el acceso limitado a la atención de la salud entre las madres de minorías étnicas e inmigrantes. "En estos estudios, las madres inmigrantes y latinas tuvieron sistemáticamente tanto tasas más bajas de tratamiento con antidepresivos como tasas más bajas de diagnóstico de autismo en sus hijos. Esto no es sorprendente, ya que se sabe que estos grupos minoritarios tienen un acceso más pobre a la atención de la salud, incluyendo el tratamiento para la depresión y una cuidadosa evaluación diagnóstica de las conductas preocupantes en un niño", explica Newport.

El científico evidenció que los estudios basados en la familia eliminaron el problema del sesgo al comparar a los niños con exposición a antidepresivos o diagnóstico de autismo con sus hermanos que no tenían exposición a antidepresivos ni autismo. Una vez eliminado el sesgo étnico, los estudios familiares no revelaron ninguna asociación entre el uso de antidepresivos prenatales y el autismo.

"Esto debería recordarnos que aunque las bases de datos de los seguros y los registros tienen la ventaja de contar con un gran número de participantes, sus datos no se recogen para responder a las preguntas de la investigación, sino para gestionar las preocupaciones empresariales y clínicas. Afortunadamente, los resultados de este meta-análisis muestran que con diseños de estudio bien pensados, los investigadores pueden superar los sesgos que a menudo se encuentran al usar tales bases de datos", concluye Newport.