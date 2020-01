Los españoles de Wuhan llegarán "en breve" y pasarán cuarentena en Gómez Ulla

La veintena de españoles que se encuentra en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, llegarán "en breve" a Madrid y serán posteriormente trasladados hasta el Hospital Gómez Ulla, donde pasarán un periodo de cuarentena de catorce días, el periodo máximo de incubación del virus.

Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa que ha tenido lugar después de reunirse con la Comisión de Sanidad Pública, en las que están los directores generales de Salud Pública, y con representantes de las sociedades científicas a los que ha detallado cómo será dispositivo para la llegada de los repatriados.

Sanidad tiene un dispositivo especifico para que la llegada de los repatriados se produzca con "las máximas garantías para ellos y los ciudadanos".

"Y por ello vamos a adoptar todas las precauciones, evitando al máximo cualquier riesgo", ha dicho Illa, quien ha asegurado que se intentará que su estancia "sea lo más llevadera posible, garantizando el contacto con familiares y personas próximas", y "con libertad de movimiento" dentro del área de cuarentena.

"Estamos hablando de personas sanas, no estamos repatriando ningún caso de coronavirus", ha incidido el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, quien ha asegurado que la probabilidad de contagio de esta veintena de españoles es "muy pequeña" por lo que en su estancia en el hospital podrán recibir visitas, con las debidas medidas de protección.

Los repatriados finalmente no serán ingresados en la planta 22 del Gómez Ulla, donde se encuentra una Unidad de Aislamiento, como se pensaba en un principio.

"No van a la planta 22. Podrían estar en una casa rural en medio del monte porque lo suyo es que estén 14 días separados del resto de personas", ha comentado Simón.

Simón ha insistido en que estos casos no suponen "ningún riesgo", en que "no es necesario su aislamiento" y que no suponen una situación excepcional y de alto riesgo, "porque todos los días se ponen a pacientes en cuarentena en España por distintas enfermedades".

A los repatriados les recibirá en España personal de Sanidad Exterior. A las puertas del avión, este personal recibirá los informes de las autoridades chinas sobre su estado y se les hará una evaluación antes de partir de China y otra a su llegada a España.

A la tripulación del vuelo, de cuyos detalles informará próximamente el Ministerio de Exteriores, que aún está ultimando los detalles de la repatriación, se les hará un seguimiento por teléfono y se deberán tomar la temperatura diariamente.

Simón ha puntualizado que la tripulación, no obstante, no va a tener contacto directo con los repatriados.

En opinión de los representantes de Sanidad, se ha creado un "temor infundado" en España por este brote, con foco en China y del que no se ha registrado ningún caso en el país y por eso han instado a "no caer en falsos alarmismos".

Illa y Simón han hecho un llamamiento a la tranquilidad y han pedido que se confíe en el sistema de salud, y han dicho, ante el aumento de las ventas de mascarillas en las farmacias, que "a día de hoy es un acción un poco infundada".

Prueba de ello es que la mortalidad de este coronavirus se sitúa en el 2,2 %, mucho menor que la de otros dos coronavirus, la del MERS (30 %) y el SARS (12%). "No estamos en la misma situación", ha hecho hincapié Simón.

Además, ha subrayado que si la OMS declara la alerta sanitaria a nivel internacional "no tiene por qué implicar otras medidas", aunque sí favorece adoptar algunas acciones de investigación coordinada y de apoyo a los países afectados.

No implica modificaciones en los mecanismos de trabajo de los países y en España "no va a cambiar sustancialmente" el modo de trabajo.