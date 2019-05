El 88% de los españoles no sabe que el desperdicio de alimentos es un problema medioambiental, según Too Good To Go

El 88 por ciento de los españoles no sabe que el desperdicio de alimentos es un problema medioambiental, según se desprende de una encuesta realizada a más de 2.000 personas por la aplicación Too Good To Go, que ha alertado que en la actualidad esta práctica es responsable del 8 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este sentido, la compañía ha explicado que la cosecha, producción, procesamiento, transporte y distribución de los alimentos, unido al uso de energía, agua y productos químicos, entre otros, hacen que cada uno de ellos emita una huella de carbono, al tiempo que ha recordado que cada pack de comida que se salva a través de la aplicación supone el ahorro de 2,5 kilos de CO2.

SEMANA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Asimismo, ha señalado que participará en la Semana Europea de Desarrollo Sostenible (ESDW, por sus siglas en inglés), que comienza este jueves, 30 de mayo, y se extenderá hasta el 5 de junio, una iniciativa que promueve proyectos, actividades y eventos para concienciar acerca de esta problemática y sobre el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, dentro de esta iniciativa, Too Good To Go ha lanzado una campaña por la cual la compañía plantará un árbol por cada cien packs de comida salvados, con el fin de reducir el CO2 causado por el desperdicio de alimentos y eliminar el exceso de carbono acumulado en la atmósfera.

De esta manera, durante la ESDW, Too Good To Go donará el dinero que recibe por los packs vendidos para plantar árboles a través de Pur Projet, una compañía que desarrolla proyectos para regenerar ecosistemas junto a pequeños agricultores en el mundo. Hasta la fecha, se han plantado más de once millones de árboles en más de 40 proyectos, como el de la plantación de almendros y nogales en Villacañas (Toledo).

Con esta iniciativa, Too Good To Go pretende salvar más de 400.000 packs de comida en toda Europa durante toda la semana, así como plantar más de 4.000 árboles, lo que significa un ahorro de más de dos millones de kilos de CO2 a la atmósfera.

En este sentido, el director de Too Good To Go España, Oriol Reull, ha explicado que, además de salvar comida, la compañía tiene como objetivo educar y sensibilizar a las personas sobre el impacto negativodel desperdicio alimentario.