El 73% de los españoles con obesidad consideran que tienen un peso normal o algo de sobrepeso, según un estudio

El 73 por ciento de los españoles con obesidad consideran que tienen un peso normal o solo algo de sobrepeso, frente al 24 por ciento que reconoce padecer la enfermedad, según el estudio internacional ACTION IO (acrónimo en inglés de Concienciación, Cuidado y Tratamiento en el Manejo de la Obesidad, una Observación Internacional), que tiene por ojetivo investigar qué obstáculos dificultan el abordaje de la obesidad desde la perspectiva de las personas que la padecen y de sus profesionales médicos.

Así, el estudio pone de relieve "discrepancias importantes" entre médicos y personas con obesidad sobre su percepción de la enfermedad, tal y como ha señalado el coordinador del estudio en España y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, el doctor Javier Salvador. Además, respecto a esta falta de percepción de la persona con obesidad en cuanto a su peso corporal, este experto advierte de que "hay un bajo nivel de conocimiento en la población en general sobre el concepto de obesidad y lo que esta conlleva".

Todas las personas encuestadas tenían un índice de masa corporal (IMC) declarado por encima de 30, lo que se considera como obesidad y, a pesar de que el 83 por ciento tenía una o más enfermedades asociadas, como hipertensión o diabetes, el 41 por ciento del total no lo considera una enfermedad crónica. En relación a ello, el coordinador ha destacado que el tiempo medio que pasa entre el momento en que el paciente con obesidad empieza a preocuparse por su peso y la primera conversación con un médico es de seis años.

De acuerdo con la investigación, uno de los principales obstáculos para el abordaje de la enfermedad es la falta de conversación en consulta sobre cómo gestionar el peso. Un 67 por ciento de los encuestados reconocen que han conversado con su médico sobre la enfermedad a lo largo de los últimos cinco años, frente a un 33 por ciento que no lo hace. De los que conversaron, recibieron un diagnóstico de obesidad el 66 por ciento y, de estos, solo el 36 por ciento salieron de la consulta con una cita para revisión.

En este sentido, el 42 por ciento de los pacientes esgrime que desea conversar, pero que no lo hace por considerar que el problema es de su propia responsabilidad y, por tanto, no tiene necesidad de consultar con el médico. Por su parte, la causa que aportan los médicos es que la mayoría de los pacientes no están motivados para perder peso. Sin embargo, solo un 22 por ciento de las personas con obesidad aluden a la falta de motivación como una de las razones para no hablar con su médico.

Sin embargo, tal y como argumenta la autora del estudio y especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), Nuria Vilarrasa, estos datos denotan el desconocimiento de la enfermedad, ya que los pacientes piensan que la solución recae exclusivamente sobre ellos, y que esta consiste solamente en un cambio en los hábitos alimenticios y en la realización de actividad física. "Tenemos que conocer la biología de la enfermedad, no culpabilizar al paciente porque tenga poca voluntad, pues hoy sabemos que existen unas bases genéticas y otros muchos factores, como el estrés o el sueño, que inciden directamente en la obesidad", ha explicado la experta.

En este sentido, ha insistido en la escasa información que se da a los pacientes sobre los tratamientos existentes. "Una tercera parte de los pacientes destacaba que la cirugía bariátrica era ineficaz, siendo la estrategia terapéutica que más ayuda en pacientes con obesidad severa; y hasta un 50 por ciento de los profesionales de salud encuestados no veían que fuera de utilidad, lo que indica la falta de conocimiento sobre las estrategias que pueden ayudar al paciente", ha advertido.

Asimismo, pese a que la mayoría de las personas con obesidad asegura haber hecho al menos un intento serio de perder peso, solo el 13 por ciento declaran haber mantenido un 5 por ciento de pérdida de peso durante al menos un año. En este sentido, tanto médicos como pacientes consideran baja la eficacia del tratamiento farmacológico (19% y 34%, respectivamente) y quirúrgico (45% y 69%, respectivamente) para perder peso.

En lo que respecta a cuál debe ser el objetivo de pérdida de peso, hay también falta de conocimiento. Las personas con obesidad indicaron que, de media, su objetivo de pérdida de peso estaba en un 14,5 por ciento, muy similar al establecido por los médicos, en torno a un 17 por ciento de media. Pero, como explica la doctora Vilarrasa, este no es un objetivo razonable, ya que "con una pérdida del 5 al 10 por ciento del peso corporal ya se obtienen beneficios en salud muy importantes, sobre todo a nivel cardiovascular".

Por último, ambos expertos han insistido en la importancia de creación de unidades de obesidad, marcadas por un trabajo multidisciplinar entre profesionales de Endocrinología, Enfermería, Psicología, Nutrición y expertos en actividad deportiva, en coordinación con los médicos de Atención Primaria, para tratar a las personas con obesidad en España.