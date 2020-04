Los enfermeros piden responsabilidad a los padres para evitar aglomeraciones en la calle con niños

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha apelado a la responsabilidad de los padres para que no se repitan aglomeraciones en las salidas a la calle de los menores, con el objetivo de evitar un nuevo repunte de contagios de Covid-19.

A través de un comunicado, los enfermeros consideran que fue "algo puntual en algunas zonas de España", pero recuerdan la necesidad de que "se acaten las recomendaciones para no ir hacia atrás en todos los avances que se han conseguido desde que comenzó el estado de alarma".

"Ayer observamos que en algunas zonas de España no se respetaba la distancia de seguridad ni las recomendaciones generales. Esto es un tema de todos y, por lo tanto, no es de recibo que no se cumplan porque nos hacen retroceder en todo lo que hemos avanzado. Los niños son muy responsables cuando se les explican bien las cosas y deben entender que estas medidas no son algo puntual, sino que es algo que va a tener que llevarse a cabo a medio plazo", advierte su presidente, Florentino Pérez Raya.

En este sentido, desde la institución enfermera han querido recalcar la necesidad de seguir las pautas de los expertos porque "son muchos los profesionales sanitarios que se están jugando la vida en los centros de salud, hospitales y residencias, y de nada sirve todo eso si luego no se respetan las normas establecidas". "Si no cumplimos con las recomendaciones sanitarias, podría ser un paso hacia atrás y, por lo tanto, podría haber un repunte en el número de casos que se notifiquen en los próximos días", explica su vicesecretario general, José Luis Cobos.

Aun así, no tienen "ninguna duda" de que esto ha podido ser sólo cuestión de las dudas del primer día y desean que no vuelva a repetirse. "Los niños son muy responsables cuando se les explica bien las cosas y deben entender que estas medidas no son algo puntual, sino que es algo que va a tener que llevarse a cabo a medio plazo. Ellos deben entender que hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad, una buena higiene de manos y el uso de mascarilla cuando es difícil mantener esa distancia", resalta Cobos.