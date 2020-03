Los enfermeros lanzan una campaña para demostrar que las enfermeras pueden liderar el SNS

El Consejo General de Enfermería ha lanzado la campaña 'Ellas pueden, todas podemos', con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, para demostrar cómo las enfermeras pueden llegar lejos y liderar el Sistema Nacional de Salud.

En la iniciativa, nueve enfermeras entre las que se encuentran: la consejera de Salud de Baleares, una enfermera gerente de hospital, una investigadora, una enfermera que ha aprobado el EIR, dos directoras de enfermería, una enfermera directora de cuidados, una supervisora de enfermería y una enfermera emprendedora, relatan cómo ha sido su trayectoria profesional.

"Son ejemplos de compañeras que han conseguido las metas que se habían propuesto en el terreno profesional. Como ocurre en otras áreas, las mujeres se encuentran con muchas más barreras para llegar a puestos concretos. Y nosotras, como colectivo mayoritariamente femenino, ya que un 85 por ciento de sus profesionales son mujeres, queremos recordar que, del mismo modo que la profesión ha luchado por ser reconocida dentro del sistema sanitario, las mujeres no deben cesar en su lucha por conseguir oportunidades y puestos igualitarios con los hombres", ha dicho la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández.

Dicho esto, y tras reconocer que "aún mucho camino por recorrer", Fernández ha asegurado el punto en el que se encontraba la profesión hace unos años "no tiene nada que ver" con su reconocimiento actual en el sistema sanitario y en la sociedad, es el ejemplo de que las mujeres pueden luchar por sus derechos.

En este sentido, durante toda la primera semana de marzo, el Consejo General de Enfermería va a dar visibilidad, a través de varios videos cortos en redes sociales, a las nueve enfermeras que contarán cómo ha sido su trayectoria desde que empezaron a trabajar en el ámbito de la enfermería hasta la actualidad. Además, va a invitar al resto de compañeras de profesión a que con el hashtag '#EnfermerasLíderes8M' cuenten sus trayectorias, y va a cambiar su logo de azul a morado para mostrar su compromiso con las mujeres y su lucha por los derechos.

"Ser mujer y ser enfermera es un auténtico regalo de la vida. Empecé mi trayectoria profesional en la gestión, que me apasiona, a los 26 años, como supervisora del hospital de día del Hospital de Son Dureta (Balerares) y, a partir de ahí, tuve la oportunidad de dedicarme a la gestión en diferentes áreas. Me considero una persona inquieta y bastante inconformista, no paso demasiado tiempo en el mismo lugar de trabajo. Si echo la vista atrás me doy cuenta de que la enfermería como profesión nos hace ser mejores personas. Me inicié en la política para poder contribuir en el grupo de salud. Me gustaría resaltar una frase a la población: 'Ponga una enfermera en su vida y verá cómo mejora su salud'", ha dicho la consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez.