Los Duques de Sussex ya tienen a la venta su primera biografía autorizada

MADRID, 5 (CHANCE)

Los Duques de Sussex ya tienen su primera biografía autorizada a la venta. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry, Megha y la creación de la Familia Real moderna) ya puede comprarse a través de Amazon en su versión inglesa, eso sí, si quieres la traducción al castellano deberás esperar unos cuantos meses.

Los autores de este libro son dos buenos amigos de la pareja, los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand. Ambos han querido hacer un recorrido por los meses tan críticos que vivieron los Duques de Sussex antes de que anunciaran su decisión de marcharse de la Familia Real Británica hasta su marcha a Estados Unidos.

"El objetivo de este libro es retratar al verdadero Harry y Meghan, una pareja que continúa inspirando a muchos en todo el mundo a través de su trabajo humanitario y caritativo, pero a menudo son retratados incorrectamente", explicaron los autores de la biografía antes de lanzar a la venta el libro.

Una visión que han querido plasmar en esta biografía donde desean dejar atrás todos los bulos que han salpicado a la pareja. Y es que la relación de Harry y Meghan con la prensa británica no ha sido nada fácil, por ese motivo, la pareja ha confiado en dos periodistas americanos para esta labor.

"Nuestra misión ha sido motivada por el deseo de contar una versión precisa de su viaje y finalmente presentar la verdad de las historias mal informadas que se han convertido en evangelio simplemente por la cantidad de veces que se han repetido. Gracias a nuestras fuentes, hemos podido compartir la historia definitiva del duque y la duquesa de Sussex", ratificaban los dos autores.