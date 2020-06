Los comercios chinos en Madrid no han vuelto a cerrar tras el brote de Pekín

Los comerciantes chinos no han vuelto a cerrar sus establecimientos en Madrid por consejo de su embajada tras el brote de COVID-19 detectado en Pekín, como aseguran mensajes difundidos en WhatsApp y redes sociales que ubican el supuesto cierre en el distrito de Usera, el "Chinatown" de la capital.

En los últimos días, ha obtenido una amplia repercusión en Facebook y Twitter un mensaje, muy compartido también en WhatsApp, que advierte contra una eventual nueva oleada de contagios de coronavirus en España y se basa para ello en la afirmación de que la comunidad china en Madrid vuelve a cerrar sus comercios tras el brote detectado recientemente en la capital de su país.

Así, tras destacar que los chinos residentes en barrios españoles "fueron los primeros en cerrar sus negocios cuando empezó la pandemia", el texto asegura: "Pues bien, la comunidad china de Usera (Madrid), la más importante y numerosa de España, vuelve a cerrar sus comercios por consejo de su embajada, tras el brote de COVID-19 en Pekín".

A continuación, el mensaje advierte en tono irónico a quienes no emplean la mascarilla fuera de casa y no siguen los consejos de prevención sanitaria contra el virus en terrazas, fiestas y ejercicios deportivos: "Seguid haciendo el tonto" y "ya veréis qué mes de agosto más bonito vamos a pasar encerrados en casa. Esto ya está aquí, señores..."

En un tono de alerta más llamativo, circula también otra versión más breve de ese mismo contenido, que afirma en letras mayúsculas de gran tamaño: "La comunidad china cierra sus comercios en Usera, Madrid. Algo se avecina!!!".

DATOS: Ni los comerciantes chinos con establecimientos abiertos en Madrid han cerrado sus negocios tras el brote de COVID-19 detectado el pasado día 11 en un mercado mayorista de Pekín ni la embajada de China ha aconsejado semejante medida.

EFE ha podido confirmar que está abierta una parte importante de los negocios chinos establecidos antes del confinamiento en el distrito madrileño de Usera, donde residen unos 10.000 ciudadanos chinos de los alrededor de 60.000 que viven en la capital española.

Comercios de todo tipo y restaurantes mantienen abiertas sus puertas al público en las principales calles de la "Chinatown" madrileña, mientras que en los establecimientos cerrados no hay carteles que informen sobre una futura apertura.

Tanto el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios chinos en España, Shengli Chen Pen, como el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España, Dawei Ding, consultados ambos por EFE, han negado que estos días se haya producido un cierre de negocios de sus compatriotas en Madrid y que la embajada haya aconsejado esta medida tras el brote de coronavirus en Pekín.

ALGUNOS NO HAN VUELTO A ABRIR POR LA CRISIS

La embajada china nunca realiza recomendaciones para influir en la actividad de los comerciantes, subraya Shengli Chen Pen, quien precisa, además, que sus negocios, hoy por hoy, tienen la consideración de empresas españolas cien por cien en el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19 y siguen las indicaciones del Gobierno español.

Por un lado, el brote de Pekín no afecta a los chinos residentes en España y, por otro, los negocios actualmente cerrados lo están desde que empezó el confinamiento y, si no han abierto aún, ha sido por prudencia ante los contagios o como consecuencia de la crisis económica.

El presidente de la asociación de empresarios chinos apunta al respecto que "algunos negocios no han reabierto porque no van a seguir; muchas tiendas no pueden aguantar todo el gasto que tienen que afrontar y han decidido cerrar definitivamente".

En el mismo sentido, Dawei Ding explica que "esta crisis ha afectado mucho a la gente; hay comercios que, si ya no están abiertos, posiblemente no van a volver a abrir", bien porque el negocio ya no es rentable o bien porque no pueden seguir pagando el alquiler al propietario del local.

PREOCUPADOS POR UN REBROTE EN ESPAÑA, NO EN CHINA

Al vicepresidente de la Asociación de Chinos en España le consta que no habido estos días ningún cierre de comercios en Usera. Para confirmarlo, habló por teléfono con el presidente de la asociación que representa a la comunidad china en este distrito madrileño, quien reaccionó con sorpresa y le envió fotografías que mostraban tiendas y restaurantes abiertos.

Por su parte, el cónsul de la embajada china en España confirmó también por teléfono a Dawei Ding que no había ninguna comunicación de esta representación diplomática en relación a la actividad de los comercios tras el brote de coronavirus en Pekín.

En esa conversación, el cónsul insistió asimismo en que sería imposible que hubiera una notificación de este tipo. EFE se puso en contacto con la embajada china por correo electrónico, pero hasta el momento de completar la redacción de este artículo no ha recibido respuesta.

"Es cierto que en la comunidad china estamos pendientes de si va a haber un rebrote, pero no en China, sino en España" con la nueva normalidad, recalca además Dawei Ding. Y argumenta que lo que ocurra en China "poco afecta" a los comerciantes establecidos en territorio español, porque casi no hay vuelos que conecten Madrid y Pekín.