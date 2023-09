Los colaboradores de 'Sálvame' reaparecen en la promo de 'La Resistencia'

MADRID, 8 (CHANCE)

"Tenemos una segunda promo" anunciaba 'La Resistencia' de Movistar + por sus redes sociales hace tan solo unos minutos, lo que nadie imaginaba es que en el vídeo aparecieran algunos colaboradores de 'Sálvame' como Kiko Matamoros, María Patiño, Belén Esteban y Lydia Lozano... lo que ha dejado impactados a todos sus seguidores.

Todos ellos, en un mismo vídeo promocional, anunciaban que "el 11 de septiembre vuelve 'La Resistencia'" aunque también comentaban que, supuestamente, no van a salir y que solo estaban informando porque "me han dicho que me pagan 1.200 euros más iva", explicaba María Patiño.

"Mira por 1.200 euros yo si quieres te publicito las uñas de tus pies" decía la Patiño a través de un audio vía WhatsApp. Una promoción muy especial que se ha llenado de comentarios como "La mejor promo", "publicidad de calidad", "el contenido de calidad que merecemos" o "es que son fantasía".

Los seguidores de 'Sálvame' esperan con ansia que llegue octubre para poder ver el estreno en Netflix del docureality que han grabado en México y Miami, del que todavía no se sabe el título. Sin embargo, con esta nueva aparición se especula ya con que puedan aparecer en el programa de David Broncano.