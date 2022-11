Los ciudadanos supenden al Gobierno por su gestión sanitaria tras la pandemia

El 86,32 % de los ciudadanos considera que el Gobierno y los partidos políticos no están cumpliendo los compromisos adquiridos en pandemia para mejorar la sanidad pública, según una encuesta del sindicato de Enfermería SATSE, que valora con un 3,6 en una escala del 1 al 10, la actual gestión sanitaria.

Según el estudio, realizado por el Instituto IO de Investigación sobre una muestra de 2.003 personas entre el 27 y el 30 de septiembre, las demoras en las listas de espera son el principal problema para el 70,5 % de los encuestados, seguido por la falta de profesionales sanitarios (que preocupa al 59,2 %) y la saturación de los centros, 53,7%.

Otras graves deficiencias señaladas son el escaso tiempo que los profesionales sanitarios dedican a sus pacientes, una queja compartida por el 36,1 % de la población; y el cierre de unidades y servicios sanitarios, que intranquiliza al 32,5%.

En rueda de prensa para presentar el estudio, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, ha advertido de que la sanidad pública está "herida de gravedad" y pese a ello no se detecta capacidad de reacción en quienes tienen competencias para revertir la situación.

Para Cascos, los resultados de la encuesta deberían "sonrojar y avergonzar" a los grupos políticos que hace dos años y medio acordaron, por unanimidad, 250 medidas para mejorar la sanidad pública.

Y es que la encuesta constata que la población española está profundamente desencantada con la gestión de la atención sanitaria.

El 49% de los españoles considera que la sanidad pública ha empeorado en relación a los años prepandemia y puntúan con un 5,3 sobre 10 la atención sanitaria recibida.

Además, un significativo 99% se muestra "preocupado" por la situación del Sistema Nacional de Salud y un 82% estima que la sanidad pública no cuenta con financiación económica suficiente.

Otro asunto que inquieta a la población es la atención no presencial de los profesionales sanitarios, que supone un problema para el 24,7 % y un 65 % sostiene que la consulta telefónica no supone una mejora para la sanidad pública.

La encuesta también se manifiesta sobre la percepción que los ciudadanos tienen de la situación de los profesionales sanitarios de enfermería y fisioterapia.

El 83,7 % cree que no hay suficientes enfermeras para garantizar una buena atención sanitaria y cuidados, y un porcentaje muy similar aunque algo más elevado (86,5 %) tiene la misma percepción sobre la situación de los fisioterapeutas.

Ante este escenario, el presidente de SATSE ha justificado las movilizaciones de la ciudadanía, que el sindicato emprendió hace ya un año, pero ha recordado que hay "otras opciones" como la negociación y ha señalado que "ambas vías están abiertas".

No obstante, ha anunciado que de no solucionarse la situación actual el sindicato, de la mano de otras organizaciones, convocará más acciones. "No vamos a permanecer pasivos", ha zanjado.