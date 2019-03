Los cirujanos estéticos piden una ley para evitar la intrusión profesional

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) ha reclamado este miércoles una ley para evitar la intrusión profesional que restrinja y exija capacitación para ejercer esta especialidad.

Lo ha asegurado el nuevo presidente de la SECPRE, Ramón Calderón, en la rueda de prensa en la que se ha presentado a los medios y en la que ha recordado que estos especialistas "son médicos antes que cirujanos plásticos".

A su juicio, en esta especialidad "hay mucha intrusión" por una parte por aquellos que ni siquiera tienen el título y por otra por los profesionales que desempeñan especialidades "aledañas" porque no hay una norma que se lo prohíba.

"Aunque no podemos luchar contra el intrusismo de una manera legal porque no hay una ley, estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para que haya una ley más restrictiva y exija cierta capacitación para ejercer la cirugía estética", ha subrayado Calderón.

En declaraciones a Efe, ha abundado en que la SECPRE apuesta por una norma que regule quiénes pueden hacer cirugía estética, que deben ser, ha dicho, los especialistas que se forman para ello.

"Yo con mi formación no debería poner prótesis de cadera u operar un tumor cerebral porque no he pasado cinco años de formación para hacerme neurocirujano, he hecho cinco años de formación para ser cirujano plástico", ha señalado Calderón, para que quien la norma evitaría "muchos problemas de intrusión", sobre todo por parte de médicos que no tienen ninguna especialidad.

Según ha resaltado, cerca de un 10 % de los pacientes que reciben los cirujanos plásticos acuden a las consultas por haber tenido problemas con intervenciones anteriores realizadas por un médico que no es especialista en esta materia, un porcentaje, a su juicio, "muy alto".

Así, la ley que reclama este colectivo debería contemplar sanciones administrativas y económicas, y en ciertos casos penales para defender a los ciudadanos de este tipo de prácticas, según ha incidido a Efe Calderón.

Por otra parte, en la rueda de prensa ha recordado algunos datos sobre las intervenciones estéticas que más se realizan en España y es la del aumento de pecho la más demandada con el 40 % (entre 30.000 y 35.000 operaciones), seguida de la rinoplastia y de la blefaroplastia (de los párpados).