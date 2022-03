Los ciberdelincuentes están utilizando la situación en Ucrania para cometer fraudes: Aprovechan la solidaridad

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido una gran cantidad de personas solidarias que han ofrecido su ayuda a los ucranianos. Esta situación ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes, que suplantan la identidad de organizaciones sin ánimo de lucropara pedir donaciones económicas y desviar el dinero o introducir virus en los dispositivos electrónicos de la gente. Pero esta no es la primera vez que sacan tajada de un tema internacional, pues en la pandemia del coronavirus se hicieron pasar por organismos oficiales para vender material sanitario no homologado o falso, así como certificados de vacunación manipulados. También lanzaron a las redes noticias falsas con la finalidad de aumentar el miedo entre la población.

El objetivo de los ciberdelincuentes son las personas bienintencionadas que quieren ayudar al pueblo ucraniano y se ven presas de estafas. Las autoridades policiales admiten que las suplantaciones son muy fáciles de realizar, pero difíciles de capturar. Los ciudadanos españoles son los que están ofreciendo mayor ayuda a nivel internacional, por lo que son más vulnerables de sufrir una ciberestafa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la persona no se da cuenta de que ha sido timada, ya que no sabe a dónde va a parar su dinero puesto que confían en las personas a las que les ha confiado su donación.

¿Cómo identificar los fraudes?

Por este motivo, la policía está recomendando que, cualquier tipo de acción solidaria debe ser realizada a través de una ONG verificada, también son válidas otras fuentes oficiales. El peligro que existe con esta situación de ciberataques es, a parte de las ganancias que se llevan a costa de otros los delincuentes, que el número de buenas acciones hacia los ucranianos disminuya por miedo a ser estafados. De este modo, quienes sufrirían las consecuencias son los más necesitados. Para evitar que se de esta situación, los expertos aconsejan que se continúen haciendo donaciones, pero siempre en sitios que sean fiables. Pero, ¿Cuáles son los tipos de ciberataques que se están produciendo?

"El abuelo" : te llama un hombre que se hace pasar por un abuelo ucraniano que necesita ayuda para sacar a su nieto del país. El varón pide dinero puesto que comenta que no puede acceder a su cuenta bancaria. Antes de proceder, los ciberdelincuentes estudian a su víctima para saber si caerá en la trampa.

: te llama un hombre que se hace pasar por un abuelo ucraniano que necesita ayuda para sacar a su nieto del país. El varón pide dinero puesto que comenta que no puede acceder a su cuenta bancaria. Antes de proceder, los ciberdelincuentes estudian a su víctima para saber si caerá en la trampa. Páginas web de donaciones falsas : suelen utilizar el método phising, con el cual consiguen robar los datos de los donantes. Crean cuentas de ONG fraudulentas, con las que logran recaudar grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

: suelen utilizar el método phising, con el cual consiguen robar los datos de los donantes. Crean cuentas de ONG fraudulentas, con las que logran recaudar grandes cantidades de dinero en poco tiempo. Recogidas de firmas : aprovechando la solidaridad de las personas que viven el conflicto desde un lugar geográfico relativamente cercano (como España), piden firmas a través de sitios web en los que piden datos personales como el número de DNI, correo electrónico, etc.

: aprovechando la solidaridad de las personas que viven el conflicto desde un lugar geográfico relativamente cercano (como España), piden firmas a través de sitios web en los que piden datos personales como el número de DNI, correo electrónico, etc. Fake news: generar un contenido informativo falso o manipulado es la mejor manera de llegar a un público amplio. Por eso, los expertos avisan que no reenviemos los mensajes que nos llegan por aplicaciones de mensajería inmediata (como WhatsApp o los SMS) ni subamos a las redes sociales el contenido en forma de fotografías o vídeos que recibimos.

Fue un equipo de investigadores de la empresa de software especializada en ciberseguridadESET, quienes dieron el aviso de estos fraudes. Por el momento solo se ha reportado un caso de estos timos en España. Un chico de Euskadi comentó que se habían enviado más de 300 SMS desde su teléfono móvil sin su consentimiento. En el asunto del mensaje aparecía la palabra Ucrania y pedían 200 euros. Sin embargo, no se descarta que haya habido más personas víctimas de algún ataque cibernético, pero que hasta ahora no han sido conscientes de ello y, por lo tanto, no han informado a la policía.