Los chicos de 'OT 2017' celebran su primer cumpleaños

MADRID, 23 (CHANCE)

Operación Triunfo está de doble celebración esta semana. El talent show de Gestmusic cumplía 17 años desde su primera edición este lunes y hoy celebra sus primeros doce meses desde que volvió a la parrilla de TVE con un renovado éxito.

Este 22 de octubre, muchos de los concursantes de la edición de 2001 quisieron dedicar unas palabras al programa que cambió sus vidas. Uno de los primeros en sumarse a estos agradecimientos era David Bisbal. El almeriense quiso recuperar un vídeo donde se le ve en el primer programa del concurso: "Jamás podré olvidarme de este momento. #encasadeines hace 17 años, después de cuatro años trabajando con mi Orquesta expresiones pude cantar por primera vez en televisión española. Mucho trabajo detrás de los sueños! Te acuerdas? Lo viste en directo!?".

Chenoa también se sumó a esta felicitación con un "hoy hace 17 #años de un comienzo que dio pie a muchos más principios GRACIAS por cada paso y cada tropiezo".

Y un día después ha llegado la celebración de los que hace un año se subieron de nuevo al plató de OT. Aitana ha querido agradecer el giro que dio su vida hace doce meses: "Ricky me ha pasado estas fotos porque yo perdí mi pendrive con mis fotos. #desastre Pues nada que hace un año me cambió la vida. Me cambiasteis la vida".

Ricky también ha querido recuperar un vídeo de su paso por la Academia de OT: "'Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure a year in the life. How about LOVE?' Formáis parte de mí, de quién soy y de todo lo que está por venir. Gracias por regalarme el mejor año de mi vida".