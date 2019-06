Los celíacos se reivindican visibilizando su enfermedad en la BCN Gluten Free

SALUD CELIAQUÍA

La celiaquía no es una moda, es una enfermedad que no debe despreciarse, así de contundente se ha mostrado el presidente de la Asociación de Celíacos de Cataluña, José Molina, en la BCN Gluten Free, un lugar de encuentro entre empresas alimentarias y celíacos.,En la inauguración de la Feria Internacional de Productos y Dieta Sin Gluten, BCN Gluten Free, que ha arrancado este viernes y se alargará hasta el domingo 30, en el recinto de la Far